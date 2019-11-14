The Batman Filminde Müthiş Kadro!

2021 yılının yaz aylarında gösterime girecek The Batman filminin kadrosu, neredeyse "tamamen" şekillendi. Filmi "Maymunlar Cehennemi" adlı eserden tanıdığımız Matt Reeves yönetirken, Alacakaranlık serisinde baş rol üstlenen ve sonrasında; The King, The Lighthouse, High Life gibi filmlerde dikkatleri üstlenen Robert Pattinson, Batman'i canlandıracak.
Ancak The Batman hakkındaki en bomba haber bu değil. Filmin kadrosu tamamlanmak üzere ve birbirinden usta oyuncularla prensipte anlaşıldı. True Detective, Fantastik Canavarlar, Daredevil gibi yapımlardan tanıdığımız Colin Farrell'in, Batman'ın egzantrik düşmanı Penguen rolünü üstlenmesi bekleniyor. Bu rolü geçmişte Michael Kaine ve Jeremy Irons gibi bol ödüllü oyuncular üstlenmişti.
Birkaç kez Oscar'a aday gösterilen ve Altın Küre ödülünü de kapan Andy Serkis ile de anlaşmaya varıldığı iddia edildi.
Batman evreninin en kült karakterlerinden Alfred Pennyworth, şu anda da karşımıza Pennyworth isimli bir diziyle çıkıyor. Dizide Batman'in en büyük destekçisinin köken hikayesi yer alıyor.
Diğer söylentiler arasında Paul Dano'nun Bilmececi (The Riddler), Zoe Krawitz'in ise anti kahraman Kedi Kadına hayat vereceği bulunmakta.
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