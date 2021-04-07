The Walking Dead final sezonu ne zaman? Tarih belli oldu!

The Walking Dead son olarak 10. sezonu ile ekranlara gelmiş, bölümlerin bir kısmı yayınlanmış, diğer bölümler pandemi nedeniyle gecikmişti.
Heyecanla beklenen yeni bölümlerin yanında finale de çok az zaman kaldı. Dizinin takipçileri, heyecanla final tarihini ve yeni gelişmeleri bekliyordu.
The Walking Dead Final Sezonu Ne Zaman?
The Walking Dead final sezonu olan 11. sezon, ilk 8 bölümü ile 22 Ağustos 2021'de ekranlara gelecek. Final sezonunda pek çok önemli gelişmenin yaşanması bekleniyor.
11. sezonda Alfa ve Beta'nın bulunduğu "Fısıldayanlar" olayının bitmesi ve The Reapers isimli ekibin ortaya çıkması herkesi heyecanlandıracak.
The Walking Dead Mercer Karakteri
10. sezonda karşımıza çıkan Princess karakteri herkesin dikkatini çekmişti. Yeni sezonda Princess karakterine yakınlığı ile bilinen Mercer karakteri de diziye katılacak.
Mercer karakteri çizgi romanda, giydiği kırmızı zırhla biliniyor. Yayınlanan yeni fragmanda bu kırmızı zırh dikkat çekiyor. Mercer karakterine Michael James Shaw'ın hayat vereceği söyleniyor.
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