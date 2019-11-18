TikTok'tan Facebook'a Sürpriz "Tokat"

Analiz firması Sensor Tower, sosyal medya uygulaması TikTok'un iOS App Store ve Google Play Store genelinde 1,5 milyardan fazla indirildiğini açıkladı. Ayrıca uygulama, bu yıl 614 milyon kez indirilerek yıl bazında %6'lık bir artık yaşadı.
Sıralamalardaki konumu konusunda ise Sensor Tower, uygulamanın üçüncü sırada olduğunu söylüyor ve çevresindeki uygulamalara bakıldığında bunun oldukça etkileyici olduğu söylenebilir. Birinci ve ikinci sırada WhatsApp ve Facebook Messenger yer alırken, dördüncü ve beşinci sıralarda Facebook ve Instagram bulunuyor. Bu durum, Facebook'un sosyal medya alanındaki aşılamaz gözüken konumunun en sonunda zayıflamaya başladığı şeklinde yorumlanabilir.
Kullanıcı sayılarının geldiği noktalara bakıldığında ise Hindistan ve Çin en üst sıralarda yer alıyor. Sadece bu yıl, Hindistan'da 277,6 milyon indirme yapıldı ve bu da küresel yüklemelerin %45'ini oluşturuyor. Çin'de ise küresel yüklemelerin %7,4'ünü temsil eden bir şekilde 45,5 milyon indirme sayısını görüyoruz. Ancak Çin'deki yüklemeler söz konusu olduğunda netliği bozan ufak bir detay daha bulunuyor. Sensor Tower, üçüncü parti mağazalardan yüklemeleri saymıyor ama Çin'de pek çok kişi bu mağazaları kullanıyor.
TikTok'un tüm ömrü boyunca App Store ve Google Play Store üzerinde 175 milyon dolardan fazla gelir sağladığı düşünülüyor. Bu gelirin büyük bir kısmı Çin'den gelirken (%48,3), ABD (%35,7) ve BK (%3,9) ikinci ve üçüncü sıralarda yer alıyor. Bu 175 milyon doları muazzam bir şekilde 115,3 milyon dolarlık kısmı bu yıl kazanıldı.
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