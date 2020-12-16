TikTok'ta 2020'nin En İyileri Belli Oldu!

2020 yılında sosyal hayatın durma noktasına gelmesiyle, dijital dünyada harcanan zaman epey arttı. TikTok; yıl boyunca insanların neşelenmeleri, yaratıcılıklarını sergilemeleri ve stres atmaları için en önemli platformlardan biri oldu. Kullanıcılar, özellikle karantina sebebiyle evde zaman geçirilen bu süreçte TikTok'ta eğlence, müzik ve dansın yanı sıra birbirinden lezzetli tarifler, evde yapılabilecek spor antrenmanları, İngilizce eğitim gibi pek çok eğitici içeriklerle de keyifli zaman geçirdiler. Platform içinde gerçekleşen sosyal sorumluluk kampanyalarına destek vererek farkındalık yaratmak için birleştiler. Bu zorlu yılda insanlara mutluluk ve neşe getirerek pozitif kalmalarına destek olan TikTok'ta yılın en iyi içerikleri belirlendi.
En popüler 10 kampanyayla evde keyifli anlar
TikTok'un 2020'de gerçekleştirdiği evde yapılabilecek aktivite önerileri, kendin yap önerileri, müzik ve yemek içerikleri özel kampanyaları çok ilgi gördü. Kullanıcıların katılmaktan en çok keyif aldığı, en popüler kampanyalar:
- #evdeyiz
- #günlergeçiyor
- #sihirlikapı
- #iştebenimailem
- #şarkılarındiliolsa
- #Ramazanmenüsü
- #benimtasarımım
- #ayakkabıoyunu
- #benimlesöyle
- #periliköşk
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TikTok'ta en popüler şarkılar!
TikTok, müziğin yeni yeteneklerinin geniş kitlelere ulaşması ve özgün eserlerini sergilemeleri için önemli bir platform haline geldi. Kullanıcıların paylaşımlarında en çok tercih ettikleri müzikler:
- Didomido ft Eglo G- Nimet
- İkiye On Kala- Kafamda Kentsel Dönüşümler
- Ece Mumay- Galaksi
- Oğuzhan Koç – Heyecandan
- Arem Ozguc & Arman Aydin & Buray & Feride Hilal Akın & KÖK$VL – Rampapapam
- Norm Ender – İhtiyacım Yok
- Emir Taha – Huyu Suyu
- Conkarah feat. Shaggy [DJ FLe - Minisiren Remix] – Banana
- Johnny Orlando & Mackenzie Ziegler - What If (I Told You I Like YouKreepa -Oh No
İşte TikTok'un Türkiye'de en sevileniçerik üreticileri!
TikTok'ta tutkuyla içerik üreten kullanıcılar platformun kalbi. Her biri farklı alanda topluluğa bir şeyler katan içerik üreticileri kitlelere yaratıcılıkları ve tutkularıyla ilham veriyor. TikTok'un Türkiye'de en sevilen içerik üreticileri özellikle yemek, müzik ve komedi alanında öne çıkıyor. TikTok'un en sevilen içerik üreticileri arasından kendine has yemek pişirme teknikleriyle ünlü @cznburak , eğitici çizim paylaşımları yapan @nnursema, eğlenceli aile paylaşımlarıyla @korayzeynep , eğlenceli içerikleriyle @cerenyaldz_, sosyal sorumluluk paylaşımlarıyla öne çıkan @beyazgolge ilk beş ismi oluştururken onları sırasıyla @ezgizem, @cemresolmaz, @sera, @semiraminta ve @dilarakaçmazz izliyor.
TikTok kullanıcıları o ünlüleri sevdi
Türkiye'de özellikle müzik alanında başarılı olan ünlüler TikTok'ta da hayranlarıyla bağ kurdu. Bu yıl platformdaki popüler kampanyanlarda yaratıcılıklarını sergileyen ünlü isimler aynı zamanda canlı yayınlarda performanslarını ve eğlenceli anlarını paylaştı. TikTok'ta kullanıcıların en çok ilgi gösterdiği ünlüler isimler ise; Bilal Sonses, Feride Hilal Akin, Burcu Esmersoy, İrem Derici, Ferat Üngür, Hande Ünsal, Veysel Mutlu, Aydilge, Sura Isgenderli ve Enes Batur
Yılın sosyal sorumluluk kampanyaları
TikTok; Türkiye'de eğitim, sokak hayvanları, çevre, sağlık gibi pek çok konuda sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi. Kullanıcılar da TikTok'ta başlatılan ilham verici sosyal sorumluluk kampanyalarına destek vererek farkındalık yaratmak için katkıda bulundu. Bu alanda öne çıkan kampanyalar ise; koronavirüse karşı önlem almak için en etkili 14 yönergeyi içeren #ÖnlemAlSağlıklıKal, büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için oluşturulan #SağlıkçılaraTeşekkür , Uluslararası Köpek Günü için tüylü dostlarımızla çekilen paylaşımları içeren#EnİyiDostum, Meme Kanseri Farkındalık Ayı için yapılan #PembeKurdele, Dünya Otomobil Kent Günü kapsamında çevrenin korunması konusunda farkındalık yaratan #HerŞeyDoğaİçin ve Birleşmiş Milletler'in belirlediği 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na destek veren #DeğişimİçinHareketeGeç kampanyaları.
2020'nin en heyecanlı anlarına tanık olmak için TikTok Yılbaşı özel etkinliğine katılın!
TikTok, 31 Aralık'ta özel bir Yılbaşı Gecesi'yle 2020'nin en etkileyici anlarını paylaşmak için TikTok Live üzerinden bir canlı yayın etkinliği gerçekleştiriyor. Etkinliğe bütün kullanıcılar katılabiliyor.
#15saniyede2020 etiketiyle başlatılan kampanyada da kullanıcılar, 2020 yılının kendileri için en güzel, en farklı ve heyecanlı anlarını paylaşabilirler.
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