TikTok'ta 2020'nin En İyileri Belli Oldu!

TikTok; yıl boyunca insanların neşelenmeleri, yaratıcılıklarını sergilemeleri ve stres atmaları için en önemli platformlardan biri oldu. Bu zorlu yılda insanlara mutluluk ve neşe getirerek pozitif kalmalarına destek olan TikTok'ta yılın en iyi içerikleri belirlendi.