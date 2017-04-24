Tim Cook, Zamanında Uber'i Böyle Tehdit Etmiş!
Uber'in uygulamasının kullanıcıları takip etmesi sonucunda Apple CEO'su Tim Cook ve Uber CEO'su arasında bu diyalog geçmiş!
Apple'ın kullanıcılarının gizliliğine çok önem verdiğini biliyoruz. Firma, FBI'ın bir teröristin telefonuna girebilmek için arka kapı talebini bile geri çevirmişti. Bu yüzden Uber CEO'su Travis Kalanick'in 2015'te Apple CEO'su Tim Cook ile buluşurken biraz gergin hissetmiş olması gayet doğal.
Bunun nedeni Kalanick'in mühendislerine, Uber kullanıcılarını gizlice tanımlamaya, uygulama silindikten sonra bile takip etmeye olanak tanıyan bir işlev yerleştirmelerini söylemiş olmasıydı. New York Times'ın iddiasına göre Cook, Uber CEO'suna sakin bir tonla "bazı kurallarımızı çiğnediğinizi duydum" dedi. Cook'un isteği, Uber'in aldatıcı davranışlardan uzak durmasıydı; aksi halde uygulama App Store'dan tekmeyi yiyecekti.
Milyonlarca iPhone kullanıcısını kaybetmenin Uber için batmaktan farksız olacağını bilen Kalanick, Cook'un isteğini yerine getirdi. Bununla birlikte Uber, uygulamanın kullanıcıların konumlarını bireysel olarak takip ettiğini kabul etmedi ve bu işlevin dolandırıcılığa karşı kullanıldığını söyledi. Firma yaptığı açıklamada kullanıcıları "asla izlemediğini", bunun çalıntı bir telefonda çalıntı bir kredi kartıyla pahalı bir yolculuk yapmayı, ardından telefonu temizleyip baştan başlamayı engellemek amaçlı olduğunu söyledi. Uber'e göre benzer teknikler, kullanıcıların hesaplarındaki şüpheli etkinliği algılamak ve engellemek için de kullanılıyor.
Uber, yazılımını fena amaçlar için kullanmakla daha önce de suçlanmıştı. Firma, yakın zamanda kuralları çiğnediğini saklamak üzere Greyball adlı gizli aracı kullanırken yakalanmıştı. 2014'te ise firmanın "God View" adlı bir işlevle bilgi vermeksizin konum takip ettiği ileri sürülmüştü. Gelen tepkiler karşısında Uber, ilkelerini gözden geçirip öneriler sunacak bir üçüncü parti veri gizliliği uzmanıyla anlaştı.
Kalanick'in Cook ile 2015'teki buluşmasının "God View" aracıyla ilgili olup olmadığı ise bilinmiyor.
Zeynel A. Öztürk
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