Titanfall'un Yeni Sahibi Belli Oldu

Titanfall'un geliştiricisi Respawn, sürpriz bir anlaşma sonrasında oyun dünyasının dev ismine satıldı!

Titanfall'un yeni sahibi belli oldu

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