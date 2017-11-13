Titanfall'un Yeni Sahibi Belli Oldu
Titanfall'un geliştiricisi Respawn, sürpriz bir anlaşma sonrasında oyun dünyasının dev ismine satıldı!
Respawn'ın muhteşem ateşli mech oyunu Titanfall 2'yi neredeyse her ay yeni içerik ile desteklemeye devam etmesine rağmen, bir yaşını dolduran oyunun oyuncu tabanı azalmaya devam ediyor. Kısa bir süre önce yapılan röportajda stüdyonun CEO'su, tatil döneminin Battlefield 1 gibi devasa AAA oyunlar ile dolu olması yüzünden oyunun beklenenden az satıldığını belirtmişti. Ayrıca oyunun Ağustos ayından sonra muhtemelen daha fazla büyük içerik yayımı almayacağını da söylerken oyunun geleceği belirsiz gözüküyordu.
Ancak görünene göre geleceği belirsiz olan sadece oyun. Stüdyonun daha önceki iki Titanfall oyununu yayımlayan EA, 400 milyon doların üzerinde bir anlaşma ile Respawn'ı satın aldığını duyurdu.
Basın açıklamasında belirtilene göre Respawn'ın şimdiden EA ortaklığı ile birkaç projesi var. Bunların biri 2016 Mayıs ayında duyurulan üçüncü kişi gözünden bir Star Wars oyunu. Bu açıklamanın, yayımcının bir Star Wars oyunu üzerinde yıllardır çalışmakta olan Visceral stüdyosunu kapatmasından endişelenenleri rahatlatacağı söylenebilir. Ayrıca Respawn, bir VR deneyiminin yanı sıra, Titanfall evreninde geçen bir başka oyun daha da üretiyor ancak basın açıklaması, bu oyunun beklenen Titanfall 3 mü yoksa bir başka mobil oyun mu olacağı hakkında bilgi verilmiş değil.
Kotaku tarafından yayınlanan belgelere göre Titanfall mobil oyununu yayımlayan Güney Koreli firma Nexon da Respawn ile satın alma görüşmelerinde bulunmaktaydı. Ancak EA, toplamda 455 milyon dolar nakit, hisse seçenekleri ve performans hedeflerine ulaşma durumlarında ödülleri içeren bir teklif ile Nexon'un önüne geçmeyi başardı...
Levent Öztürk
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