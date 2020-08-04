Tom Cruise'a İyi Haber: Önce Elon Musk, Şimdi de Dev Film Stüdyosu...

Tom Cruise'un bir kısmı uzayda çekilecek olan yeni filmi, Elon Musk'ın desteğinden sonra, dev bir stüdyodan da önemli bir destek daha aldı. Böylece filmin gerçekleşme ihtimali daha da artmış oluyor.