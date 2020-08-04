Tom Cruise'a İyi Haber: Önce Elon Musk, Şimdi de Dev Film Stüdyosu...

Tom Cruise'un bir kısmı uzayda çekilecek olan yeni filmi, Elon Musk'ın desteğinden sonra, dev bir stüdyodan da önemli bir destek daha aldı. Böylece filmin gerçekleşme ihtimali daha da artmış oluyor.

  • Levent Öztürk
Tom Cruise ve Elon Musk'ın filmine dev destek

Deadline'ın yayınladığı habere göre, Tom Cruise'un en azından bir kısmı uzayda çekilecek olan filmi, Universal Pictures'dan yaklaşık 200 milyon dolar destek almayı başardı. Bu desteğin, Elon Musk'ın da filme destek vereceği haberlerinin ardından gelmesi, film için umutları artırıyor.

NASA'nın Görevimiz Tehlike yıldızı Cruise ile Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir film çekimi yapmak için çalıştığını doğrulamasının ardından, Musk'ın ve SpaceX'in bu projeye dahil olabileceğini biliyorduk. Ancak dev bir stüdyonun henüz senaryosu bile yazılmamış olan projeye dahil olması pek de görülmüş bir olay değil.

Musk'ın ortaklığının tam boyutunun ne olacağı bilinmiyor ancak UUİ (ISS) için yapılacak SpaceX Crew Dragon uçuşlarının projeden belirli bir pay veya devasa bir ürün yerleştirme karşılığı bedava olarak sunulması, üretimin milyonlarca dolar tasarruf yapmasını sağlayabilir.

SpaceX, Mayıs ayında NASA astronotları Doug Hurley ve Bob Behnken'i tarihte ilk defa ticari bir araç ile UUİ'ye göndermişti. İkili, Pazar günü Crew Dragon ile geri dönerek okyanusa "iniş" yaptı.

Musk pek çok kez "uzayın zor olduğunu" söyleyen bir isim ve Cruise ile beraber düzenlenen bu projede uzayda film çekimi yapmanın daha da zor olacağından emin olabiliriz.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Dayanıklılığın Yeni Tanımı: LG K61 İncelemesi

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Atiye 2. sezon ne zaman, hangi tarihte? Atiye 3. sezon çekimleri başladı
A101 6 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda akıllı drone, HI-LEVEL TV fırsatı
BİM 7 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda uygun fiyatlı Dijitsu TV fırsatı
Formula 1 heyecanı bu kez Britanya'da! Formula 1 hangi kanalda, saat kaçta?
Günün En çok Okunanları
İlk Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü İTÜ'de Açılıyor
Yeni Bankacılık Yönetmeliği ile Bilgi Güvenliği Farkındalığı Artacak
Bir gecede milyoner olmuştu: Bir taş daha buldu
İşte Arka Koltukta Seyahat Edenler İçin Hava Yastığına Sahip İlk Otomobil!
Microsoft'tan, Xbox Game Pass İçin şaşırtıcı Bir Değişiklik

 

 