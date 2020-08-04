Tom Cruise'a İyi Haber: Önce Elon Musk, Şimdi de Dev Film Stüdyosu...

Deadline'ın yayınladığı habere göre, Tom Cruise'un en azından bir kısmı uzayda çekilecek olan filmi, Universal Pictures'dan yaklaşık 200 milyon dolar destek almayı başardı. Bu desteğin, Elon Musk'ın da filme destek vereceği haberlerinin ardından gelmesi, film için umutları artırıyor.
NASA'nın Görevimiz Tehlike yıldızı Cruise ile Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir film çekimi yapmak için çalıştığını doğrulamasının ardından, Musk'ın ve SpaceX'in bu projeye dahil olabileceğini biliyorduk. Ancak dev bir stüdyonun henüz senaryosu bile yazılmamış olan projeye dahil olması pek de görülmüş bir olay değil.
Musk'ın ortaklığının tam boyutunun ne olacağı bilinmiyor ancak UUİ (ISS) için yapılacak SpaceX Crew Dragon uçuşlarının projeden belirli bir pay veya devasa bir ürün yerleştirme karşılığı bedava olarak sunulması, üretimin milyonlarca dolar tasarruf yapmasını sağlayabilir.
SpaceX, Mayıs ayında NASA astronotları Doug Hurley ve Bob Behnken'i tarihte ilk defa ticari bir araç ile UUİ'ye göndermişti. İkili, Pazar günü Crew Dragon ile geri dönerek okyanusa "iniş" yaptı.
Musk pek çok kez "uzayın zor olduğunu" söyleyen bir isim ve Cruise ile beraber düzenlenen bu projede uzayda film çekimi yapmanın daha da zor olacağından emin olabiliriz.
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