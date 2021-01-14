Toplum Bağışıklığı Nedir? 2021'de Toplum Bağışıklığı ile COVID-19 Biter mi?

Geçtiğimiz günlerde Cenevre'de düzenlenen bir basın açıklamasında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ – WHO) baş bilim sorumlusu, Dünya genelinde pek çok ülkenin 2021 yılında toplum bağışıklığına (ya da sürü bağışıklığına) ulaşmasının pek muhtemel olmadığını söyledi. Bu tahmin, çeşitli onaylanmış Covid-19 aşıları ile toplumları aşılama çabalarını da içeriyor.
Dr. Soumya Swaminathan, yapılan basın açıklamasında "2021 yılında herhangi bir nüfus bağışıklığı veya toplum bağışıklığı seviyesine ulaşmayacağız" dedi ve ekledi: "Eğer birkaç ülkede birkaç bölgede bu gerçekleşirse bile, Dünya genelinde insanları korumayacak."
Dr. Swaminathan, bu kadar kısa sürede aşı gelişimindeki muhteşem ilerlemeleri kutlarken, uygulanmalarının halen bir zorluk olduğunu bildirdi: "Dozların üretimini ölçeklendirmek zaman alıyor, sadece milyonlardan değil, burada milyarlardan bahsediyoruz. İnsanların biraz daha sabırlı olması gerekecek."
2020'nin sonunda ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü direktörü Dr. Anthony Fauci, Covid-19'a toplum bağışıklığının 2021 yazında ABD'de başarılmasının mümkün olduğunu tahmin ettiğini söylemişti. Ancak o da bu başarının, aşıların ne kadar etkin bir şekilde dağıtılabileceğine ve nüfusun ne kadarının aşılanabileceğine bağlı olduğunu söylemişti.
Toplum Bağışıklığı Nedir?
Salgının başlangıcında toplum bağışıklığı yaklaşımını uygulayan ve kapatma uygulamayan İsveç gibi ülkeler, rekor sayıda vaka ve son zamanlarda artan ölüm sayıları ile büyük zorluklar yaşadı; yaşıyor. İsveç Kralı (yönetim üzerinde karar hakkı bulunmuyor), daha sonra yaptığı bir açıklamada bu yaklaşımın bir başarısızlık olduğunu söylemişti.
O zamanlardaki yaklaşım, insanların kontrollü olarak Koronavirüs'ü alması, hastalığı atlatarak virüse karşı bir bağışıklık oluşturması şeklindeydi. Ancak hem kontrolün kaybedilmesi, hem de ikinci kez COVID-19'a yakalanma olaylarının ortaya çıkması, bu yaklaşımı geçersiz kıldı. Şimdiyse, toplum bağışıklığının yaygın aşılama ile sağlanması amaçlanıyor.
Toplum bağışıklığının genel olarak nüfusun yüzde 50 ile 90 arasındaki kısmının aşılanması ardından elde edilebileceği düşünülüyor. Ancak, özellikle Afrika'da olmak üzere, pek çok ülkenin aşı fırsatı bulunmuyor çünkü en zengin ülkeler, var olan aşıları muazzam miktarlarda satın aldılar. Uluslararası Af Örgütü Birleşik Krallık Şubesi'nin yaptığı bir basın açıklamasına göre fakir ülkelerdeki 10 kişiden 9'u, 2021 yılında Covid-19 aşısı şansını yakalayamayacak.
Kısacası salgın durumunun sonunu halen göremiyoruz. 2021 yılında Dünya'nın aşılanması için halen büyük zorluklar bulunuyor ve eski normale geri dönüşün yakın bir zamanda olması beklenmiyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın