Toyota, 2030'a Kadar 30 Bataryalı Elektrikli Model Sunacak

Toyota önümüzdeki döneme damga vuracak yeni bataryalı elektrikli araç planlarını açıkladı.

Toyota'dan 2030'a 30 Bataryalı Elektrikli Model

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