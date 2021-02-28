Toyota 'çılgın bahar' adını verdiği yeni kampanyasını duyurdu

Toyota'dan bahar kampanyası... Toyota, bahar kampanyasında modellerini indirimli satışa sunacağını duyurdu.

Toyota 'çılgın bahar' kampanyasını duyurdu

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında, Corolla Sedan modelleri peşin ödemelerde 181 bin 250 TL'den başlayan fiyatlar veya 12 aya kadar "0" finansman oranıyla satışa sunulacak. 

Açıklamada kampanya kapsamında diğer Toyota modellerinde de indirimler yer aldığı, Toyota plazalara gidenlerin fiyat teklifleri alabileceği; stoklarla sınırlı kampanyaya özel tüm Toyota plazaların ilk hafta saat 20.00'ye kadar açık olacağı belirtildi.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, Toyota'nın bugüne kadar olan en cazip kampanyalarından birini daha  hayata geçirdiklerini söylüyor ve şu yorumları paylaşıyor:

"Baharın gelişi ve herkesin morale ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz bugünlerde 'Çılgın Bahar Kampanyası' ile herkesin dilediği Toyota modeline kavuşmasını hedefliyoruz. Müşterilerimize, teknolojisi, donanımları, sürüş keyfi, ikinci el değeri ve çevreci özellikleriyle öne çıkan modellerimize sahip olmak için büyük bir fırsat sunuyoruz. Böylelikle daha çok kişi Toyota kalitesi ile buluşacak ve Toyota sevdalısı olacak."

Bozkurt, Ocak ayına rekor satışla başladıklarını, şubat ayında da hedeflerine ulaştıklarını aktarıyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 5 Mart 2021 aktüel kataloğunda Dijitsu 50" televizyon, telefon tutucu fırsatı
25 Şubat 2021 A101 aktüel kataloğunda TV, telefon, bluetooth kulaklık fırsatı
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu
Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap işareti (Ø)

Günün En çok Okunanları
Dynabook Satellite Pro C50 Serisi Yeni Modeli Tanıtıldı!
LG'nin Kablosuz Kulaklık Serisi Tone Free Türkiye'ye Geliyor
Neredeyse Her Şeyini Söküp Takabileceğiniz Modüler Laptop Piyasaya Çıkıyor
Maymunlar İçin Televizyon Kurdular; Bakın Sonunda Neler Oldu...
Cumhurbaşkanlığından "Dünya GAFAM'dan Büyüktür" Çıkışı: GAFAM Nedir?

 

 