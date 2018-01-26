Tüm Blizzard Oyunlarını Etkileyen Ciddi Açık!

Bir Google araştırmacısının duyurduğu açık, tüm Blizzard oyunlarını etkileyecek kadar ciddi görünüyor!

Tüm Blizzard Oyunlarını Etkileyen Ciddi Açık!

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Tüm Blizzard Oyunlarını Etkileyen Ciddi Açık!

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