Tüm Yeni Samsung Amiral Gemileri, Snapdragon 865+ ile Gelebilir

Samsung'un ağustos ayında yapacağı sanal Unpacked etkinliğinde Gaalxy Note 20, Galaxy Tab S7 tablet, Galaxy Fold 2 ve 5G destekli Z Flip'in tanıtılması bekleniyor. Şimdi ise yeni bir iddia, tüm bu cihazların henüz tanıtılmayan Snapdragon 865+ yonga setiyle geleceğini söylüyor.
Qualcomm zaman zaman mevcut işlemcilerinin bir miktar güçlendirilmiş sürümlerini yıl ortasında piyasaya sürebiliyor. Ancak Meizu'nun bir yöneticisinden nisan ayında gelen açıklamaya göre bu sene böyle olmayacak idi. Şimdi ise Ice Universe tarafından paylaşılan bir tweet, bunun doğru olmadığını, Snapdragon 865+ işlemcinin en başta saydığımız telefonlarda kullanılacağını söyledi.
But Samsung seems to have eaten half of the Snapdragon 865+ processor.— Ice universe (@UniverseIce) June 29, 2020
Note20 series
Tab S7 series
Fold 2
Z Flip 5G
Will use the Snapdragon 865+ processor
Snapdragon 865+ söylentisine şüpheyle yaklaşmakta fayda var çünkü daha önceki bir rapor, böyle bir Qualcomm işlemcinin olmamasından dolayı firmanın 6nm Exynos 992 yonga setini tercih edebileceğini söylemişti. Samsung'un yeni telefonlarında hangi işlemciyi kullanacağını bizler de merakla takip edeceğiz.
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