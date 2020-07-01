Tüm Yeni Samsung Amiral Gemileri, Snapdragon 865+ ile Gelebilir

Yeni bir iddiaya göre Samsung, ağustosta tanıtacağı tüm yeni amiral gemisi telefonlarında ve cihazlarında Snapdragon 865+ işlemciyi kullanacak.

İlginç Snapdragon 865+ İddiası

Samsung'un ağustos ayında yapacağı sanal Unpacked etkinliğinde Gaalxy Note 20, Galaxy Tab S7 tablet, Galaxy Fold 2 ve 5G destekli Z Flip'in tanıtılması bekleniyor. Şimdi ise yeni bir iddia, tüm bu cihazların henüz tanıtılmayan Snapdragon 865+ yonga setiyle geleceğini söylüyor.

Qualcomm zaman zaman mevcut işlemcilerinin bir miktar güçlendirilmiş sürümlerini yıl ortasında piyasaya sürebiliyor. Ancak Meizu'nun bir yöneticisinden nisan ayında gelen açıklamaya göre bu sene böyle olmayacak idi. Şimdi ise Ice Universe tarafından paylaşılan bir tweet, bunun doğru olmadığını, Snapdragon 865+ işlemcinin en başta saydığımız telefonlarda kullanılacağını söyledi.

Snapdragon 865+ söylentisine şüpheyle yaklaşmakta fayda var çünkü daha önceki bir rapor, böyle bir Qualcomm işlemcinin olmamasından dolayı firmanın 6nm Exynos 992 yonga setini tercih edebileceğini söylemişti. Samsung'un yeni telefonlarında hangi işlemciyi kullanacağını bizler de merakla takip edeceğiz.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Cem Yılmaz ile Netflix Türkiye arasındaki garip tweetleşme!
Heyecanla beklenen Dark 3. sezon Netflix'te yayınlandı! İşte Dark 3. sezon ilk yorumlar
3 Temmuz 2020 BİM aktüel kataloğunda Dijitsu TV, şarjlı fan, baskül ve daha birçok ürün...
2 Temmuz 2020 A101 aktüel kataloğunda HI-LEVEL LED TV, Samsung Galaxy Buds kulaklık imkanı
Günün En çok Okunanları
NASA, Güneş'in 10 Yılını Gösteren, Büyüleyici Bir Video Yayınladı; İzleyin!
iPhone 12, Şimdiye dek Hiç Bir iPhone'da Olmayan Bu Özelliğe Sahip Olacak
Bill Gates, Koronavirüs Mücadelesi Hakkında Konuştu: Sınıfta Kaldık
Eski otobüs artık bir ev! Eski otobüsü karavan yaptılar! Sonuç inanılmaz!
Huawei Telefonlara, Android Uygulamaları İçin Yeni Çözüm

 

 