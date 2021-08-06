Türk Telekom CEO'su Ümit Önal: "Vatana hizmet varlık sebebimizdir"

Türk Telekom, Türkiye'de günlerdir süren orman yangınlarındaki topyekûn dayanışmaya destek vermeye devam ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, orman yangınlarıyla mücadelede halkın gösterdiği dayanışma ve fedakârlığa vurgu yaparak şunları söyledi: