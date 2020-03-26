Turkcell'den Koronavirüs Salgını Çerçevesinde Önemli Açıklamalar Geldi

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan "Dünyanın en güçlü altyapılarından birisini bugünler için kurduk. Evde eğitimi, evde iş hayatını kesintisiz devam ettirecek teknolojimiz devrede. Ekosistemi destekliyoruz. Bu sayede gönül rahatlığıyla 'Evde hayat var' diyebiliyoruz" dedi.
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, ekonomik olarak Türkiye'nin bu süreçten başarıyla çıkacağına inandığını belirterek sadece kendilerini düşünmediklerini, Türkiye'nin Turkcell'i olarak ekosistemi desteklemeye özen gösterdiklerini söyledi. Bu günlerin şirketlerin; sağlık çalışanlarının, öğretmen ve öğrencilerin, başta yaşlılarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın yanında olarak aşılacağına inancını dile getiren Erkan "Evde kalmak önemli ancak evde hayatı devam ettirmek de önemli. Biz hayatı devam ettirmek adına çok ciddi tedbirler aldık, almaya da devam ediyoruz" diye konuştu.
Murat Erkan, Turkcell olarak evde hayatı kolaylaştırmak, verimli ve keyifli hale getirmek adına aldıkları önlemleri şöyle sıraladı:
Öğrenciye öğretmene ek kota
Milli Eğitim Bakanlığımızın uzaktan eğitim uygulamasını duyurmasını takiben Turkcell olarak EBA altyapısından yararlanacak 'öğretmen ve öğrencilerimizin' kullanımı için aylık internet kotasını ikiye katlayarak 6 GB'a çıkardık. Sabit internet kullanan müşterilerimizin EBA altyapısına doğru yaptıkları bağlantı hızlarını ise hem indirme hem de yükleme tarafında 100 Mbit'e yükselterek kesintisiz eğitim için gerekli altyapıyı sunmaya başladık. Yine TV+ platformumuzdan velilerimiz ve öğrencilerimizin EBA kanallarına erişebilmeleri amacıyla gerekli altyapıyı hazırlayarak ilkokul, ortaokul ve lise için ayrı ayrı kanallar açtık ve bu kanalların hem televizyon hem de mobil cihazlardaki TV+ uygulaması üzerinden izlenebilmesini sağladık. Ayrıca TV+ uygulaması üzerinden EBA kanallarına erişecek tüm müşterilerimize 10GB ek internet paketi tanımladık. Tüm bunları yaparken altyapı tarafında ise EBA web sitesine olan erişim kapasitesini iki katına yükselttik. EBA web sitesinde yer alan eğitim videolarını sunucularında barındıran 3'üncü parti tedarikçiye doğru olan ara bağlantı kapasitesini ise beş katına çıkardık.
7-24 kesintisiz hizmetle işler evden yönetiliyor
Bu olağanüstü şartlarda sadece bireylerin değil, kurumların da yanındayız. Türkiye'nin en büyük veri merkezi işletmecisi olarak, Türkiye'nin en büyük şirketlerinin de olduğu 1600'den fazla kurumsal müşteriye veri merkezini uzaktan yönetme imkanı sunuyoruz. Bu sayede şirketler 7-24 kesintisiz hizmet alarak iş sürekliliğini sağlıyor; mekandan bağımsız olarak sistemlerine erişerek çalışmalarını evden de sürdürüyor. Aynı zamanda olağan dışı durumlarda alanında uzman Turkcell mühendisleri tarafından uzaktan destek verilerek saniyeler içerisinde sorunlar çözülüyor.
Çağrı merkezi çalışanımız artık evden cevap veriyor
Müşterilerimizin yanı sıra çalışanlarımızın sağlığı da bizim için çok önemli. Güçlü altyapımız sayesinde geçen 13 Mart Cuma gününden bu yana 5 bin kişiyi aşan, hatta ekosistemimizle 8 bine yaklaşan çalışanımızla Türkiye'nin en geniş katılımlı evden mobil çalışmasını da gerçekleştiriyoruz. Tüm çalışanlarımız Turkcell şebekesi üzerinden işlerini kesintisiz olarak, tıpkı ofislerindeymişçesine evlerinden sürdürüyor. Sadece Türkiye'de değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Belarus ve Ukrayna'daki iştiraklerimizde görev alan çalışanlarımız da işlerini evlerinden yürütüyor. Yine çağrı merkezimizde görev yapan çalışanlarımıza da gerekli olan tüm teknik donanımı sağlayarak evlerinden hizmet vermesini sağladık. Şüphesiz müşterilerimize kesintisiz hizmet sunmak için gerek şebeke tarafında gerekse evlerinde internet kullanan müşterilerimizi hizmet vermek üzere sahada görev yapan fedakâr arkadaşlarımız da bulunuyor. Onlar da gelişmelere göre doktorlarımız tarafından anbean bilgilendiriliyor. Bakanlığımızın belirttiği her türlü korunma tedbirleri şirketimiz tarafından alınarak görevlerini sürdürüyorlar.
Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere ek olarak AVM'lerde yer alan tüm Turkcell mağazalarımızı kapattık. AVM mağazalarımızın dışındaki mağazalarımız ise müşterilerimizin acil ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) tarafından belirlenen tüm önlemleri alınmış bir şekilde pazartesi - cumartesi günleri saat 12.00 – 18.00 arasında hizmet vermeye devam ediyor. Bununla birlikte müşterilerimizin işlerini evlerinden de yapmalarına destek vermek amacıyla Dijital Operatör ve www.turkcell.com.tr uygulamamız ve çağrı merkezlerimiz üzerinden kesintisiz hizmet sunuyoruz. Ayrıca Turkcell müşterilerimizin telefonlarındaki şebeke yazısını 'EvdeHayatVar' şeklinde değiştirerek virüsle mücadeledeki en önemli unsurlardan biri olan evde kalma konusuna destek veriyoruz. Bu süreçte sosyal medya hesaplarımızdan müşterilerimize sürekli bilgilendirme yaparak güncel durumla ilgili onların hayatını kolaylaştıracak bilgileri paylaşıyoruz.
Sağlık çalışanlarımıza 5GB ve 500 dakika konuşma paketi tanımlayacağız
Bizlerin sağlığı için büyük bir özveri ile mücadele eden sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla kendilerine ek data ve konuşma hediye edeceğiz. Bu kapsamda sağlık sektöründe görevli Turkcell'lilerin hatlarına mevcut paketlerine ek olarak ücretsiz 5GB internet ve 500 dakika konuşma tanımlamak için çalışmalarımıza başladık.
Konsolosluk aramaları ücretsiz
Devletimizin aldığı önlemlere destek vermek amacıyla yurtdışında olan müşterilerimizin dünyanın her yerinden Dışişleri Bakanlığımızın 7/24 hizmet verdiği Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne (+90 312 292 29 29) yapacakları aramaları ücretsiz hale getirdik.
BİP üzerinden 10 kişiye kadar görüntülü konferans imkanı
Ayrıca dijital servislerimiz ile hangi operatörün hattını kullanırsa kullansın evden çalışmaya devam eden tüm vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Evlerinde bulunanlar Türkiye'nin iletişim ve yaşam platformu BiP üzerinden yakınlarıyla mesajlaşıp görüntülü olarak görüşürken, evden çalışmak durumunda olanlar da toplantılarını 10 kişiye kadar görüntülü konferans imkanı sunan BiP üzerinden yapabiliyor. TV ve film izlemek isteyenler için TV+, müzikseverler için fizy, evlerinde geçirdikleri zamanda gazete ve dergi okumak isteyenler için Dergilik uygulamasının yanı sıra Yaani arama motoru ve paraya veya kredi kartına dokunmadan tüm ödemelerin güvenli şekilde gerçekleştirilebildiği Paycell uygulamaları da tüm operatör kullanıcılarına hizmet veriyor.
'Covid-19 milattır, Dünya birlik olacak'
"Dünya bu zor günleri birlik halinde olursa aşar. Bugün zengini fakiri, güçlüsü güçsüzü tüm ülkeler büyük bir sınavdan geçiyor. Covid-19 salgını ile tek başına kimsenin mücadele etme imkânı yok. Bu bireysel değil, topyekün bir mücadele ve ancak bir araya gelerek bu virüsle savaşabiliriz. Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde yeni tip koronavirüsüne karşı alınan etkin ve yerinde önlemler sayesinde virüsü olabildiğince uzun süre ülkemizden uzak tutmayı başardık. Hâlâ global bir soruna karşı ulusal bir mücadele veriyoruz, bunu da devletimizin ve halkımızın birlikte mücadelesi ile yapıyoruz. Bu noktadan sonra da ancak el birliği ile bu işin üstesinden gelebiliriz. Dünya ancak birlik olursa bu günleri aşabilir. Ben Covid-19'un hepimiz için bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Tarihi artık Covid-19 öncesi ve sonrası diye tanımlayacağız uzun bir süre. Bugün şunu çok net anladık: Global dünyanın sorunları da global oluyor. Bir yerde yaşanan sorunları artık görmezden gelemeyiz, çünkü o sorunlar bir bumerang gibi dönüp dolaşıp herkesi etkiliyor. Bu salgın aslında bunun ne kadar hızlı ve etkili olabileceğini gösterdi. O bakımdan şu günlerde gördüğümüz yardımlaşma ve dayanışma ruhunun yakın gelecekte daha da artacağını ve her alana yayılacağını düşünüyorum. Artık gelecekte ortaya çıkacak sorunları büyümeden çözme konusunda yeni deneyimlerimiz olacak."
"Turkcell olarak bu altyapıyı bugünler için kurduk"
"Türkiye'de her gün milyonlarca kişi tüm ihtiyaçlarını evlerinden çıkmadan gerçekleştiriyor. Biz her fırsatta Türkiye'nin dijitalleşmesinin önemine vurgu yapıyoruz. Dijitalleşme derken tam da şirketlerin müşterilerine sundukları hizmetleri uzaktan verebilmeleri kastediyoruz. Bugün bunun önemi daha net ortaya çıkmış durumda. Biz Turkcell olarak sabit ve mobil altyapımız, veri merkezlerimiz ve dijital servislerimizle hem bireylerin hem de kurumlarımızın yanındayız. Bugün mobilde dünyanın en güçlü altyapılarından birisine sahibiz. Fiberde yaklaşık 1,5 milyon haneye ışık hızında internet sunuyoruz. Biz bu altyapıyı bugünler için kurduk. Şebekemizdeki toplam internet trafiğinde yüzde 30'luk bir artış söz konusu. Hatta sabit şebekemizde bazı saatlerde yüzde 80'lik artış olduğunu görüyoruz. Mobil şebekede taşıdığımız günlük data miktarı 500 terabaytı geçti. Ayrıca Türkiye'de ilk olan ve mobil şebeke üzerinden fiber hızında internet sağlayan dijital ev çözümümüz Superbox'ın internet trafiğinde ise bazı saatlerde yüzde 67'lik artış bulunuyor. Turkcell kullanan müşterilerimizin içi rahat olsun, güçlü altyapımız ve 7/24 esasına uygun olarak çalışan ekiplerimizle ihtiyaçları olan tüm iletişimi onlara kesintisiz bir şekilde hızlı olarak sağlıyoruz ve sağlamaya devam edeceğiz."
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın