Turkcell'den Koronavirüs Salgını Çerçevesinde Önemli Açıklamalar Geldi

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan "Dünyanın en güçlü altyapılarından birisini bugünler için kurduk. Evde eğitimi, evde iş hayatını kesintisiz devam ettirecek teknolojimiz devrede. Ekosistemi destekliyoruz. Bu sayede gönül rahatlığıyla 'Evde hayat var' diyebiliyoruz" dedi.