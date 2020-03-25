Uzaktan Eğitimden Akıllı Televizyonlarda Nasıl Faydalanılabilir?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitime verilen arada ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilecek uzaktan eğitim 23 Mart Pazartesi gününden itibaren başladı.
Eğitimler Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet üzerinden (MEB) web tabanlı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile veriliyor ve TRT aracılığıyla da televizyon ekranlarından gerekli telafi eğitimi desteği sunuluyor.
eba.gov.tr ana sayfasından ve TRT internet sitesinden günlük ve haftalık yayın akışına ulaşılabilecek öğrenciler derslerini takip etmek için internet bağlantısına sahip akıllı telefonlarını, tabletlerini kullanabilecekleri gibi Tizen işletim sistemli Samsung akıllı televizyonlar da (Samsung Smart TV) öğrencilerin yardımına yetişecek.
Samsung'un Tizen işletim sisteminden gücünü alan internet tarayıcısı ile öğrenciler eba.gov.tr üzerinden dersleri büyük ekranın getirdiği kolaylık sayesinde çok daha verimli bir şekilde takip edebilecek. Tüm bunların yanı sıra öğrenciler dilerlerse cep telefonlarına indirebilecekleri SmartThings uygulaması ile cep telefonlarını Samsung akıllı televizyonlarının dokunmatik kumandası ve klavyesi haline getirerek gerekli durumlarda daha kolay içeriklere ulaşabilecek.
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