Uzaktan Eğitimden Akıllı Televizyonlarda Nasıl Faydalanılabilir?

Öğrenciler haftaya başlayacak uzaktan eğitim için internet bağlantısına sahip akıllı telefonlarını, tabletlerini kullanabilecekleri gibi evlerindeki Samsung akıllı televizyonlarından da faydalanabilecek.