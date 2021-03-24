Türkiye'deki COVID-19 Günlük Vaka Sayısı 30 Bin Sınırına Dayandı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 24 Mart 2021 tarihi itibarı ile belirlenen günlük pozitif vaka sayısı 29.762 oldu. Böylece Türkiye, uzun bir sürenin ardından, bir ke daha 30 bin günlük vaka sınırına dayanmış oluyor.
25 Kasım 2020'de günlük vaka sayılarının açıklanmaya başlanmasından sonra en yüksek günlük vaka sayısı, 32.736 ile 4 Aralık 2021'de karşımıza çıkmıştı. 30 binin üzerindeki günlük vaka sayısını son olarak 32.102 ile 15 Aralık 2021 tarihinde görmüştük. Türkiye, 1 Ocak'ta yeni yıla 12.203 vaka ile girmiş, bu sayı 1 Şubat'ta 7.719'a kadar gerilemişti. 1 Mart'ta ise 9.891 vakanın tespit edildiği açıklanmıştı.
24 Mart 2021 Türkiye Koronavirüs Verileri
Bugün yapılan 221.738 test sonucunda 29.762 yeni vaka belirlenirken, 1.142 yeni hasta tespit edildi. Vefat edenlerin sayısı 146 oldu. 17.761 kişi iyileşti.
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