Türkiye'deki COVID-19 Günlük Vaka Sayısı 30 Bin Sınırına Dayandı

Türkiye'de tespit edilen Koronavirüs pozitif vaka sayısı, 24 Mart tarihi itibarı ile 30 bin sınırına dayandı. Son 24 saatte yapılan testlerde belirlenen yeni COVID-19 vaka sayısı, 28.762 olarak açıklandı.

Günlük COVID-10 Vaka Sayımız 30 Bine Dayandı

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