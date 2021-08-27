Türkiye'den Azerbaycan'a e-İhracat Büyüyor

Türkiye'nin e-ihracat odağındaki en önemli markalarından bir haline gelen Brendfoni Türkiye'de faaliyette olan 150 kurumsal perakende şirketini ve 250'ye yakın markayı 2 milyar liralık potansiyele sahip Azerbaycan pazarıyla buluşturuyor.