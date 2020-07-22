Tüyler neden diken diken olur? Bilim insanları sırrı açıkladı!

Tüylerin diken diken olma nedenini siz de merak ettiniz mi? Bilim insanları fareler üzerinde yaptığı deneyin sonucunu paylaştı. Tüyler sadece soğuğa karşı bir tepki olarak diken diken olmuyor. İşte detaylar...

Tüyler neden diken diken olur? Bilim insanları sırrı açıkladı!

Tüyler neden diken diken olur? Zaman zaman herkesin aklına takılan bir sorudur bu. Üşüdüğümüzde, ürperdiğimizde tüylerimizin diken diken olması, normalde hayvanlarda rastlanan ve hayvanın kürkünü kalınlaştırarak soğuktan korunmasını sağlayan bir durum. Peki neden modern insanlarda da tüyler diken diken olabiliyor?

Tüyler Neden Diken Diken Olur? Bilim Yanıtladı

Bu konuyu aydınlatmak için çalışan Harvard Üniversitesi'nden bilim insanları, bilimsel açıklamayı duyurdu. Buna göre, hücreler sadece soğuğa tepki olarak değil, kök hücrelerin yenilenmesi için de harekete geçerek diken diken bir görünüm alabiliyor.

Kaslar kasılarak tüyleri diken diken duruma getiriyor. Sinirler kıl kökündeki kök hücrelere bu şekilde bağlanıyor ve kök hücreler harekete geçerek yeni kıl oluşumunu başlatıyor.

Fareler Üzerinde Gerçekleştirilen Deneyler Yanıtı Bulmayı Sağladı

Tüylerin diken diken olması, bilim insanlarına göre kıl kökü ile kılı yenileyen kök hücrelerin düzenlenlenmesine fayda sağlıyor. Bu bulgular fareler üzerindeki deneyler sonucu ortaya çıktı.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman? Türkiye Kupası final heyecanı için geri sayım
23 Temmuz 2020 A101 aktüel kataloğunda Toshiba TV, elektrikli scooter, Xiaomi cep telefonu...
Formula 1 hangi kanalda, saat kaçta? Formula 1 heyecanı Macaristan'da!
17 Temmuz 2020 BİM aktüel kataloğunda uygun fiyatla Dijitsu TV fırsatı
Günün En çok Okunanları
Porno Siteleri Hakkında Şaşırtan Gerçek: COVID-19, Porno Sitelerini Uçurdu
Windows 10'un Yeni Başlat Menüsü Böyle Olabilir
Evrenin Devasa Üç Boyutlu Haritası Yayınlandı
Windows 10'da Pencereleri Şeffaf (Saydam) Yapın
Ken Miles'ın da Sürdüğü Efsane Mustang Shelby, Rekor Fiyata Satıldı

 

 