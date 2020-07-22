Tüyler neden diken diken olur? Bilim insanları sırrı açıkladı!

Tüyler neden diken diken olur? Zaman zaman herkesin aklına takılan bir sorudur bu. Üşüdüğümüzde, ürperdiğimizde tüylerimizin diken diken olması, normalde hayvanlarda rastlanan ve hayvanın kürkünü kalınlaştırarak soğuktan korunmasını sağlayan bir durum. Peki neden modern insanlarda da tüyler diken diken olabiliyor?
Tüyler Neden Diken Diken Olur? Bilim Yanıtladı
Bu konuyu aydınlatmak için çalışan Harvard Üniversitesi'nden bilim insanları, bilimsel açıklamayı duyurdu. Buna göre, hücreler sadece soğuğa tepki olarak değil, kök hücrelerin yenilenmesi için de harekete geçerek diken diken bir görünüm alabiliyor.
Kaslar kasılarak tüyleri diken diken duruma getiriyor. Sinirler kıl kökündeki kök hücrelere bu şekilde bağlanıyor ve kök hücreler harekete geçerek yeni kıl oluşumunu başlatıyor.
Fareler Üzerinde Gerçekleştirilen Deneyler Yanıtı Bulmayı Sağladı
Tüylerin diken diken olması, bilim insanlarına göre kıl kökü ile kılı yenileyen kök hücrelerin düzenlenlenmesine fayda sağlıyor. Bu bulgular fareler üzerindeki deneyler sonucu ortaya çıktı.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın