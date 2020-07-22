Tüyler neden diken diken olur? Bilim insanları sırrı açıkladı!

Tüylerin diken diken olma nedenini siz de merak ettiniz mi? Bilim insanları fareler üzerinde yaptığı deneyin sonucunu paylaştı. Tüyler sadece soğuğa karşı bir tepki olarak diken diken olmuyor. İşte detaylar...