Twitter Communities Duyuruldu! Peki, Twitter Communities Nedir?

Twitter, Twitter Communities özelliğini duyurdu. Bu özellik ile kullanıcılar, belirli bir temaya veya ilgi alanına sahip gruplar oluşturup bunlara katılabilecek veya moderatörlüğünü yapabilecek.

Twitter Communities Duyuruldu!

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