Twitter Communities Duyuruldu! Peki, Twitter Communities Nedir?

Twitter Communities, sizinle aynı şeyler hakkında konuşmak isteyen insanlarla kolayca bağlantı kurmanın yeni bir yolu. Niş topluluklar Twitter'da gelişiyor -- Book Twitter, Crypto Twitter, Skincare Twitter, Archaeology Twitter, Swiftie Twitter, ve daha fazlası. Şimdi, Twitter onlara daha kalıcı bir alan vermek istiyor. Bu özellik ile kullanıcılar, belirli bir temaya veya ilgi alanına sahip gruplar oluşturup bunlara katılabilecek
Peki, Twitter Communities Nedir ve Nasıl Çalışacak?
- 8 Eylül'den itibaren kullanıcılar, Köpekler, Astroloji + Cilt Bakımı gibi Topluluklar'ı hemen görmeye başlayabilirler. Topluluklar, Twitter uygulamanızda, herkese açık zaman akışınızdan ayrı olarak ilgi alanlarınız hakkında Tweet atabileceğiniz bir yer olarak bulunur.
- 0 Bu, sonunda Merkür Retrosu hakkındaki tüm düşüncelerinizin, spor ayakkabı tutkunu arkadaşlarınızın akışlarında istenmeyen Tweetler olarak gözükmesinden endişe etmeden onları doğrudan Astrology Twitter'a Tweetleyebileceğiniz anlamına geliyor!
- Bir Toplulukta Tweet gönderdiğinizde, yalnızca Topluluğunuzdaki kişiler yanıt verebilir - ancak Tweetler herkese görünür olacak.
- Yalnızca Topluluktakiler sohbete Tweetleme, Yanıtlama, Beğenme veya Retweetleme şeklinde katılabilir.
- Yeni üyelerin katılabilmeleri için, moderatör veya Topluluktaki başka bir üye tarafından davet edilmeleri gerekir.
Her Toplulukta, iç Topluluk kurallarını belirleyebilecek ve gelecekteki konuşmaların tonunu ayarlayabilecek Moderatörler olacak. Örneğin Sneakers Topluluğu sandaletlerle ilgili Tweetleri engelleyebilir veya Köpekler Topluluğu kedi resimlerini kabul etmeyebilir. İlk Topluluklardan bazıları, her alanda önde gelen İçerik Üreticileri tarafından yönetilecek.Bazı örnekler şöyle;
o ??#AstroTwitter: @ijaadee, @shawtyastrology, @milkstrology
o ??#DogTwitter: @dog_rates, @dogfather, @briancanterbury
o ???+?#SkincareTwitter: @labeautyologist, @makeupforwoc, @caveofbeaut
o ??#SoleFood: @jazzyrae, @sneakerphetish, @_talkswithtj
Twitter'dan yapılan açıklamada konuyla ilgili "İlk lansmanda sınırlı sayıda Topluluk olsa da, önümüzdeki aylarda Topluluk oluşturmayı daha fazla kişiye açacağımız için çok daha fazlası olacak. Twitter, ilk Toplulukları test edecek ve sistemin nasıl çalıştığını deneyecek" denildi.
Özellik, şimdilik İngilizce olarak başlayacak.
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