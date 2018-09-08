Twitter gölge engellerin algoritmasını değiştirdi
Twitter, binlerce hesabın haksız yere engellenmesine sebep olan algoritmayı değiştiriyor
Twitter'ın şirketin bir hata olduğunu söylediği hesap gölge engelleme (shadow ban), arama otomatik tamamlama ve sonuçlarında "bazı Kongre üyeleri de dahil olmak üzere 600.000 hesabı" haksız bir şekilde filtreliyordu. CEO Jack Dorsey, Çarşamba günü House Energy and Commerce Committee'ye yaptığı açılış konuşmasında rakamı doğruladı ve açıklamayı bir tweet zincirinde paylaştı:
"Hesap verebilirlik ve şeffaflık ruhu içinde son zamanlarda hedef tarafsızlığımızda başarısız olduk. Algoritmalarımız, aramaları otomatik tamamlama ve en son sonuçlarımızdan bazı Kongre üyeleri de dahil olmak üzere 600.000 hesabı haksız bir şekilde filtreliyordu. Sorunu düzelttik. Ama bu nasıl oldu?"
- jack (@jack) 5 Eylül 2018
Dorsey, gölge engellemenin filtrelenen hesapları takip eden kişilerin platformda nasıl davrandığını hesaba katan algoritmalar nedeniyle oluştuğunu açıkladı. Sonuç olarak Twitter, bunun hesapları değerlendirmeye yönelik adil bir yol olmadığına karar verdi ve rotayı değiştirdi. Twitter, "Daha sağlıklı kullanımı sağlamak ve sonuçların tarafsızlığını ölçmek için teknolojimizi ve algoritmalarımızı her zaman geliştireceğiz" dedi.
Açıklama, aynı zamanda algoritmalardaki önyargı problemini de kapsıyordu ve Twitter'ın tesadüfi önyargıyı ölçme ve azaltma sorumluluğunu taşıdığını belirtti. Twitter'ın algoritmalarını eğitmek için kullandığı veriler gibi faktörler, bu tür bir önyargı oluşturabilir, ancak Dorsey bunun yapay zekada ortak bir sorun olduğunu söyledi.
Twitter, yüksek standartlarda "algoritmik adalet" sağlamanın yollarını arıyor. Ayrıca, Twitter'ın, bir Demokrat senatör veya kongre üyesinin bir tweet'le, Cumhuriyetçi bir politikacıdan birinden gelen tweet'in kaç kez görüldüğü arasında önemli bir fark olmadığını belirtti.
Dorsey, Facebook ve Google gibi birçok büyük teknoloji şirketinin konuşmaya davet edildiği bir günde Kongre'den önce ifade verdi. Ayrıca, komitenin Twitter askıya alınmış hesaplarla ilgili bilgileri belgelemek ve ayrıca bot hesaplarına etiket eklemek için bir şeffaflık raporu (belki de mevcut iki yıllık raporu desteklemek için) oluşturmayı düşündüğünü de bildirdi...
Levent Öztürk
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