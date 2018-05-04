Twitter'dan, Kullanıcılarına Önemli Uyarı!
Eğer dün akşamdan beri Twitter'a giriş yaptıysanız, karşınıza çıkan bu uyarıya kulak vermenizi öneriyoruz!
Dün akşam saatlerinden itibaren Twitter'a giriş yapanlar, karşılarınca ciddi bir uyarı mesajı buldular. Bu mesajda Twitter, kullanıcı şifrelerinin, şirket içinde çalışanların görememesi için bir maskeleme sistemi ile korunduğunu, ancak bu sistemde ortaya çıkan bir hata nedeniyle maskelemenin çalışmadığını söylüyordu.
Yukarıda da görebileceğiniz mesajda Twitter, belirlenen bir ihlal ya da kötüye kullanım olmadığını söylüyor. Ancak yine de, şifrenizi değiştirmeniz öneriliyor.
Eğer bir Twitter kullanıcısı iseniz, bu uyarıya kulak vermenizi ve şifrenizi değiştirmenizi öneririz. Hatta mesajda da belirtildiği gibi, aynı şifreyi kullandığınız başka servisler varsa, onları da değiştirmenizde büyük yarar var.
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