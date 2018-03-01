Ücretsiz Olan iOS Uygulamalarını Kaçırmayın
Daha önce ücretli olan ama bir süre için ücretsize geçen iOS uygulamalarını kaçırmamanız için kullanabileceğiniz en pratik yolu açıklıyoruz!
- Ali Ruhi Öztürk
iOS App Store sayesinde popüler uygulamalara erişmek çok kolay, ama mağaza indirime giren ya da tamamen ücretsiz olan uygulamaları bulmanıza yardımcı olmak konusunda pek de kullanışlı değil. Neyse ki bazı üçüncü parti uygulamalar sayesinde App Store'de indirime giren ya da ücretsiz olan uygulamaları kolaylıkla bulabilirsiniz.
AppShopper
Bu web sitesi sayesinde yeni çıkan uygulamaları takip edebilir, indirimleri ve ücretsiz olmayı seçen uygulamaları bulabilirsiniz. Sitenin filtre özelliğini kullanarak istediğiniz tüm uygulamaları kolaylıkla listeleyebilirsiniz. Bu filtreler arasında yeni güncellenen uygulamalar, yeni yayınlananlar, indirimler, ücretsiz uygulamalar ve popülerlik seçenekleri bulunuyor.
AppZapp
https://www.appzapp.net/en/app/
AppZapp, iOS ve Android için geliştirilmiş bir uygulama. Onu ilk defa iPhone'unuza kurduğunuzda indirimler, yeni uygulamalar ve güncellemeler konusunda bildirim almayı seçebiliyorsunuz. İsterseniz oyunlar ve uygulamalar arasında da seçim yapabilirsiniz. Ayrıca AppShopper'da da olduğu gibi iPhone, iPad, Mac ve Universal uygulamaları ayrı ayrı takip edebilirsiniz.
Tüm seçenekleri ayarladıktan sonra push bildirimlerini açarsanız, uygulama size "alerts" sekmesinde aradığınız kategorilerde bulunan uygulamaları sunacaktır.
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