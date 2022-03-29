Ukrayna'daki Ünlü Bilgisayar Tarihi Müzesi de Rus Saldırısına Dayanamadı!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi özellikle Mariupol'u bir harabeye çevirmeye devam ediyor. Ne yazık ki bu büyük yıkımın, Ukrayna'daki ünlü bilgisayar tarihi müzesini de yerle bir ettiği ortaya çıktı.