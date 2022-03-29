Ukrayna'daki Ünlü Bilgisayar Tarihi Müzesi de Rus Saldırısına Dayanamadı!

Geçtiğimiz hafta, Ukrayna'nın en büyük özel bilgisayar müzelerinden biri olan Club 8-bit, Mariupol kuşatması sırasında yok edildi. Kotaku, müzenin sahibi Dmitry Cherepanov'un Club 8-bit'in kaderini paylaşmak için Facebook'a girmesinden sonra bu üzücü durumdan haberdar olduğunu bildirdi.
21 Mart'ta yayınlanan gönderi şunları söylüyordu: "Bu kadar, Mariupol bilgisayar müzesi artık yok. 15 yıldır biriktirdiğim koleksiyondan geriye sadece müzenin FB sayfasında, web sitesinde ve radyo istasyonunda yer alan anıların parçaları kaldı."
Club 8-bit'in koleksiyonu, 1950'lere kadar uzanan öğelerle birlikte 500'den fazla bilgisayar tarihi parçasını içeriyordu. Ayrıca müze, Sovyet dönemi bilgisayarlarının en büyük ve en havalı koleksiyonlarını içeriyordu.
It has been reported that the Mariupol Computer Museum in Ukraine, a privately owned collection of over 500 items of retro computing, consoles and technology from the 1950s to the early 2000s, a collection nearly 20 years in the making, has been destroyed by a bomb. pic.twitter.com/7xKi3yYjth— Lord Arse! ???????? (@Lord_Arse) March 23, 2022
Cherepanov'un Club 8-bit'te sergilenen birçok PC'yi toplaması ve restore etmesi on yıldan fazla sürdü. Müzenin yıkımını daha da dokunaklı yapan şey, Ukrayna ve Rus halkı arasında ortak bir tarihi belgelemiş olması.
Neyse ki Cherepanov hayatta... Ancak Mariupol'un birçok sakini gibi evini kaybetti. Savaşın başlamasından bu yana, yaklaşık 10 milyon insan çatışma nedeniyle yerinden edildi ve İkinci Dünya Savaşından bu yana en hızlı büyüyen mülteci krizinin yaşandığı düşünülüyor.
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