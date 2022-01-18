Ünlü Astronot Öğrencilerle Buluştu

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nin eğitim sponsoru olduğu NASA Uzay Sergisi, Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) astronot Andre Kuipers'i ağırladı. Metropol İstanbul içinde kurulan NASA Uzay Sergisi kapsamında 12 Ocak'ta İstanbul'a gelen astronot Metropol İstanbul içerisindeki "Doğa Space Shuttle" alanını ziyaret etti, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Mars Kampüsünün canlandırıldığı etkinliği deneyimledi.

Ünlü Astronot Öğrencilerle Buluştu

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Windows 10'u Vuran 8 Yıllık Açık, Virüslere Açık Kapı Bırakıyormuş!
Bitcoin, 2022'ye Neden Kötü Başladı? İşte Bunu Tetikleyen 2 Önemli Olay!
İkinci Dünya Savaşı'nda Yaşanan, Tarihin En Trajik Evcil Hayvan Katliamı...
Peugeot Ocak 2022 kampanyasının detayları belli oldu
Opel Ocak ayı kampanyasını duyurdu (2021-2022 modeller için)

 

 