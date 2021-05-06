Uygun Fiyata Yüksek Performans: Cooler Master MH650 7.1 Surround RGB

Cooler Master donanım sektöründe çok uzun zamandır bizlerle olan firmalardan birisi. İlk bilgisayarlarında Cooler Master ürünlerini tercih eden bir zamanın çocukları koca koca adamlar oldular ve Cooler Master da bir zamanlar ağırlıklı olarak kasa ve PSU üzerine yoğunlaştırdığı kaynaklarını artık çevre birimlerine de yönlendirmeye başladı.
Bu sefer inceleyeceğimiz ürün de Cooler Master'ın orta seviye kulaklıklar arasında oldukça sağlam durabilen MH650 modeli. Detaylara geçmeden önce MH630 adında bir kardeşinin daha olduğunu, bu modelin USB bağlantı, surround ses ve RGB desteğinden yoksun olduğunu belirtelim.
Cooler Master MH650 Tasarımı Nasıl?
Cooler Master MH650'yi paketten çıkarttığınızda ilk dikkatinizi çeken abartısız, şık tasarımı ve kullanılan malzeme kalitesinin başarısı oluyor. Kulaklıkta kullan yüksek kaliteli plastik baş köprüsü içinde metal iskelet ile desteklenmiş. Kumaş kulak yastıkları oldukça rahat, ilk başta fazla mı yumuşak diyorsunuz ama uzun kullanımda bile sorun yaratmıyor. Üst kısımdaki baş desteği de ekstra rahatlık sağlamış.
Kulaklığın ağırlığı 322 gram, orta karar diyebiliriz. Kulaklığın üstündeki yegane kontroller ise mikrofon ses kesme ve ses kontrolleri. Ses seviyesi kontrol tekerleği sonsuz dönmüyor, ulaşması ve kontrolü kolay. Ayrıca kablo ve mikrofonun çıkartılabiliyor olması da bir avantaj. Mikrofonu kıstığınıza dair bir uyarı almıyorsunuz, düğmenin konumuna dikkat etmenizi öneririm. Kumaş kablo uzun ve kolay kolay dolaşmıyor. Böylece kulaklığı bir yere götürürken çantanıza sığdırmanız mümkün zira USB bağlantı seçeneğiyle PS4, PS5 ve Switch'te (TV Dock modunda) de kullanabilirsiniz. Hemen hatırlatalım, 7.1 Surround desteği sadece PC'de mevcut, konsollarda Stereo ses çıkışı alabiliyorsunuz.
Cooler Master MH650 Özellikleri Neler?
Cooler Master bu modelde 50mm neodimyum sürücüler kullanmış ve frekans cevabı da sektör standartlarında (20Hz-20Khz). Gerek oyunlarda gerekse müzik dinlerken performansını çok beğendik. Artık oyuncu kulaklıkları ucuz şeyler değiller ve onlardan birden fazla işi iyi yapmalarını beklemek de bence hakkımız. MH650 bu görevin altından başarıyla kalkan bir ürün olmuş. Flat ayarları (çok flat değildi sanki) gayet beğendiysem de ekstra ayarlar ve kontroller için Cooler Master Masterplus+ yazılımından yardım alabilirsiniz.
MasterPlus+ şimdiye kadar gördüğümüz en yetenekli yazılım olmasa da işini iyi yaptığını söylemek mümkün. Cooler Master'ın fanlarından klavyeye kadar neredeyse her ürününü destekliyor olması da bir diğer artı.
MH650'nin bize göre en umulmadık artısı mikrofon performansının beklediğimiz kadar iyi, beklemediğimiz kadar mükemmel çıkması oldu. Frekans cevabı 50Hz-18Khz arasında olan mikrofon, bu konuda benchmark kabul ettiğimiz, masaüstü bir yayıncı mikrofonu olan Elgato Wave:3'e yakın performans göstererek bizi ummadığımız yerden yakaladı. Nefes alıp verme gibi gereksiz parazitleri süzme konusunda iyi bir iç çıkardığını da belirtelim.
Sonuç
MH650'nin ülkemizde 650 TL civarına bulunabildiğini ve bu fiyatın son derece rekabetçi olduğunu da belirteyim, elbette dövizin durumu ve rakiplerinin fiyat düzeyini baz alarak söylüyorum. Üstelik dilerseniz MH630 modeli de birkaç kırpılmış özelliği ve daha da uygun fiyatı ile karşınızda duruyor. Cooler Master son derece iyi, zayıf noktaları olmayan bir ürünle karşımıza çıkmayı başarmış.
CHIP Online Notu: %90
+ Muhteşem mikrofon performansı
+ Oyun ve müziklerde başarılı
+ Rahat ve ergonomik
+ RGB desteği
- MasterPlus+ yazılımı biraz hantal
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