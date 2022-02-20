Uzaktan Çalışmada Veri Güvenliğinin 10 Altın Kuralı!

Her geçen gün artan siber saldırılar iş dünyasına her yıl 6 trilyon dolarlık zarar veriyor. Pandemi sürecinde uzaktan çalışma düzeni ise veri güvenliğini çok daha önemli hale getiriyor. Veri güvenliğinin yanında Türkiye'deki şirketlerin teknolojiye açılan penceresi olan ITserv, siber saldırılardan korunmanın yollarını açıklıyor.