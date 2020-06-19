Uzaktan Öğrenme EZWrite Live ile Artık Ücretsiz! Peki, Nasıl?

BenQ uzaktan öğrenmeyi desteklemek için ücretsiz bir yazılım çözümü başlattı: EZWrite Live! Peki, EZWrite Live nedir, nasıl kullanılır? İşte EZWrite Live hakkında bilmeniz gereken her şey!