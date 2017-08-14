Uzay İstasyonu'nda Bilgisayar Testi!

NASA ve HP, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdikleri bilgisayarla, bilgisayar tarihini baştan yazmayı amaçlıyor!

Uzay İstasyonu'nda Bilgisayar Testi!

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