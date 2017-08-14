Uzay İstasyonu'nda Bilgisayar Testi!
NASA ve HP, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdikleri bilgisayarla, bilgisayar tarihini baştan yazmayı amaçlıyor!
Spaceborne Computer (Uzayda Çalışan Bilgisayar) olacak; satın alınabilen parçalardan kurulmuş NASA ve Hewlett Packard Enterprise (HPE) tarafından uzayda kullanım için "daha dayanıklı hale getirilmiş" Linux ile çalışan yüksek performanslı bir bilgisayar sistemi... Bu makine Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yerleştirilecek; yaklaşık olarak bir yıl boyunca uzay istasyonunda duracak ve iki organizasyon, cihazın yeterince sağlam olup olmadığını test edecek.
Şu anda yörüngedeki ISS'in ihtiyacı olan çoğu hesaplama halen Dünya'daki bilgisayarlar tarafından yapılıyor. Şimdilik astronotların ihtiyaçları olan hesaplamaları Dünya'ya gönderip sonuçlarını almaları yeterince hızlı bir şekilde gerçekleşiyor ancak gezegenimizden uzaklaştıkça, iletişim gecikmesi çok daha fazla artacak ve bu da görevdeki kişiler için ölümcül sonuçlar doğurabilir. Örneğin, Mars'tan bir örneği Dünya'ya göndermek 20 dakika sürebiliyor ve sonuçların geri gönderilmesi de 20 dakika daha alıyor.
Radyasyona, güneş patlamalarına, dengesiz güç kaynağına, çok yüksek ısılara ve diğer pek çok soruna karşı dayanabilen güçlü bir cihazın araç üzerinde taşınması, bu problemi çözebilir. Bu tür bir cihaz yapmak için genellikle dayanıklılığı arttırılmış malzemeler kullanmanız gerekir ve bu da hem bilgisayarın boyutunu arttırır, hem de oldukça yüksek bir bedele sahip olması anlamına gelir. Ancak HPE, cihazın donanımını değiştirmektense sıradan bir bilgisayarı güçlendirecek bir yazılım geliştirdi ve firma, bu bilgisayarı fazladan donanım ile desteklemedi. Bu yazılım, radyasyon ve diğer anormallikleri fark ettiği zaman bilgisayarı kapatarak çevreden dolayı oluşan hataları azaltmaya çalışıyor.
HPE, yaptığı açıklamada Spaceborne Computer deneyinin sadece uzayda bilişimi geliştirmek için nelerin yapılması gerektiğini göstermeyeceğini, aynı zamanda da Dünya üzerinde yüksek performanslı bilişim için pek çok buluşu başlatacağını ve muhtemelen diğer teknoloji alanlarında da bir dalga etkisi yaratacağını saöylüyor.
Eğer Spaceborne'un yıllık denemesi başarılı olursa, HPE ve NASA uzay istasyonuna başka gelişmiş bilişim sistemleri de göndermeyi planlıyor. Neyse ki ikilinin istedikleri teknolojileri denemek için birkaç yılı daha var. Çünkü Mars'a yapılacak ilk insanlı görevin 2030'lu yıllardan önce olmayacağı kesin...
Levent Öztürk
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