Valorant Yayınlandı: Valorant Nedir, Valorant Nasıl İndirilir?

Riot Games'in uzun zamandır merakla beklenen ve ücretsiz oynanabilen yeni FPS oyunu Valorant bugün yayınlandı. Hemen Valorant indirin! Peki, Valorant nasıl indirilir?

Valorant Yayınlandı, Nasıl İndirilir?

Riot Games'in popüler FPS oyunu Valorant, bugün itibarıyla ücretsiz olarak Türk oyunculara açıldı. Peki, Valorant'ı bilgisayarınıza nasıl indirebilirsiniz?

Valorant, takım tabanlı bir taktik nişancı oyunu ve Riot Games'in bu türde ilk geliştirdiği oyun olma özelliğini taşıyor. İlk olarak Ekim 2019'da duyurulan oyun, Nisan 2020'de beta olarak yayınlanmıştı. Oyunda beş kişiden oluşan iki takım karşı karşıya geliyor. Benzersiz yeteneklere sahip ajanları yönettiğiniz oyunda hücum sırasında Spike adlı siteye bir bomba yerleştirmeniz gerekiyor.

Valorant İndir: Valorant Nasıl İndirilir?

Valorant'ı indirmek için bu bağlantıyı izlemeniz ve Hemen Oyna düğmesine basmanız yeterli. Daha önceden bir hesabınız yoksa, bir hesap oluşturmanız gerekecek.

Valorant Sistem Gereksinimleri

Minimum:

İşlemci: Intel Core i3-370M
RAM: 4GB
Ekran kartı: Intel HD 3000
Depolama alanı: 6,9GB

Önerilen:

İşlemci: Intel Core i5-4460
RAM: 6 GB
Ekran kartı: GTX 1050 Ti 4096 MB
Depolama alanı: 6,9GB

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