Vine'ın Halefi Byte, Kapalı Beta'ya Girdi

Kapatılan sosyal platform Vine'ın yenilenmiş hali Byte, belirli kişiler tarafından denenmeye başlandı!

Vine'ın Halefi Byte, Kapalı Beta'ya Girdi

Şu sıralar sosyal medya dünyasına Instagram, Snapchat ve TikTok hükmetse de kısa bir süre önce durum farklıydı. Altı saniyelik kısa videoların paylaşıldığı Vine, bugünkü YouTube ünlülerinin birçoğunun yetişmesine yardımcı oldu. 2017'de Twitter'ın kapattığı Vine'ın Byte adıyla geri döneceği, Vine'ın kurucu ortağı Dom Hofmann tarafından açıklanmıştı. Hofmann sözünde durmuş görünüyor çünkü TechCrunch'a göre hizmet, kapalı beta için 100 davetiye gönderdi.

Hoffmann'ın paylaştığı görüntülerden Byte'ın Vine'a oldukça benzediği, döngü videolar yerine dikey videolar kullandığı anlaşılıyor. TechCrunch'a göre şu anki sürüm, yalnızca direkt olarak kaydetmeyi destekliyor. Yani cihazdaki bir videoyu yüklemenize izin verilmiyor. Uygulama, gönderileri beğenmeye ve yorum yapmaya izin veriyor ancak hesapları takip etmeniz mümkün olmuyor. Eksik işlevlerin yakında tamamlanacağı söyleniyor.

Yüz milyonlarca kullanıcıya sahip rakipleri karşısında Byte'ın sıkı biçimde çalışması gerekecek. Hofmann, ilk önceliklerinin Vine'ın hatalarından ders çıkarmak ve içerik oluşturucularına önem vermek olduğunu söylüyor. Vine'dan direkt olarak para kazanamadıklarını fark eden birçok popüler kullanıcı, YouTube ve diğer platformlara geçiş yapmışlardı. Bu durum, Vine'ın çöküşünü hızlandırmıştı.

Byte, kendisine Instagram ve TikTok arasında bir yer edinmeyi umuyor ancak bunun için çok geç kalmış olabilir.

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