Vodafone Türkiye'ye yeni CEO!

Vodafone Türkiye yeni CEO'su Engin Aksoy oldu. Aksoy, görevi Alex Froment Curtil'den 1 Şubat 2021'de devralacak. Curtil ise, Vodafone Grubu Ticari Operasyonlar ve Stratejiden sorumlu İcra Kurulu üyesi görevine getirildi.
Engin Aksoy, Vodafone Türkiye'ye 2008'de katılmıştı ve 2017'den beri Vodafone Türkiye Bireysel İş Birimi'nden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.
Engin Aksoy Pek Çok Projeye Liderlik Etti
Aksoy, Vodafone Yanımda platformunun oluşturulması, müşteri deneyiminin iyileştirilmesi, büyümeyi destekleyen çok kanallı kampanya yönetimi araçlarının geliştirilmesi ve perakende kanallarının dijitalleştirilmesi gibi pek çok projeye liderlik etti.
Vodafone Türkiye'de daha önce satış, pazarlama ve kurumsal iş birimi alanlarında üst düzey görevler üstlenen Aksoy, şirketin U-dönüşü plan ve stratejisi kapsamında satış, dağıtım ve kanal yapısına odaklanarak önemli katkılarda bulundu.
Coca-Cola İçecek, Michelin ve Nike'da da üst düzey görevler üstlenen İstanbul Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu Aksoy'un Oxford Business College Pazarlama alanında yüksek lisans derecesi bulunuyor.
"Bu Ekibi Yönetecek Olmanın Heyecanını Yaşıyorum"
Engin Aksoy, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"2008 yılından bu yana bir parçası olduğum Vodafone Türkiye'nin kalbimde özel bir yeri var. Bu ekibi yönetecek olmanın heyecanını yaşıyorum. Vodafone Türkiye olarak, servislerimiz aracılığıyla herkesi bağlantıda tutarak, müşterilerimizin ve toplumumuzun yanında olmaya devam edeceğiz."
"Engin İle Çalışmak Bir Ayrıcalıktı"
Alex Froment-Curtil ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Vodafone Türkiye CEO'su olarak görev yaptığım bu kısa dönemde harika insanlarla tanıştım ve hem toplum hem de müşteriler için en iyisini yapmaya çalışan bir ekibin tutkusuna şahitlik ettim. Engin ile çalışmak bir ayrıcalıktı, yeni görevinde kendisine başarılar diliyorum."
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