WhatsApp Arşivlenmiş Sohbetlerle İlgili Beklenen Özelliği Kullanıma Sunuyor

WhatsApp, nihayet kullanıcıların arşivlenmiş sohbetlerden gelen bildirimleri görmezden gelmesine izin verecek yeni bir özelliğe kavuştu. Bu özelliğin gelişi ilk olarak 2018'de tatil moduyla beraber duyurulmuştu. Tatil modunun kullanılabilirliği konusunda herhangi bir haber bulunmamakla birlikte, şirket şimdi yeni "arşivlenmiş sohbetleri yok say" özelliğini Android kullanıcıları için WhatsApp Beta'ya sunuyor.
Şu anda, WhatsApp'ta bir sohbeti arşivlerseniz, yeni bir mesaj aldığınızda bu sohbet WhatsApp tarafından otomatik olarak arşivden çıkarılıyor. Yeni özellik ile beraber, yeni bir mesaj alsanız bile arşivden çıkarılmayacakları için sohbetleri kolayca yok sayabileceksiniz. Benzer şekilde, bir sohbeti arşivden manuel olarak çıkarmadıkça yeni mesaj bildirimleri almayacaksınız. WhatsApp, bu özelliği seçili beta kullanıcıları için varsayılan olarak etkinleştirmiş durumda, ancak aşağıdaki adımları izleyerek bunu şimdiden etkinleştirebilir / devre dışı bırakabilirsiniz:
WhatsApp'ı açın ve Ayarlar> Sohbetler'e gidin.
"Arşivlenmiş sohbetler" seçeneğinin altında, "Sohbetleri arşivlenmiş tut" seçeneğini etkinleştirin.
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Bu işlem, arşivlenen sohbetler için bildirim almamanızı sağlayacaktır. Bu ayarı, Arşivlenmiş bölümünde "Arşiv ayarları" altında da bulabilirsiniz. Özelliği devre dışı bırakarak arşivlenen sohbetler için bildirim almaya devam edebileceğinizi unutmayın.
WhatsApp, kısa süre önce bildirimleri sonsuza kadar sessize alma özelliğini ekledi ve kullanıcıların sohbetleri susturmasına ve böylece aldıkları bildirimlerin sayısını azaltmasına imkan tanıdı. Ayrıca şirket, kullanıcıların önceden tanımlanmış bir sürenin ardından mesajları silmesine olanak tanıyan kaybolan bir mesaj özelliği de ekledi..
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