WhatsApp'da Engellemeyi Aştıran Sorun
WhatsApp'ta yeni keşfedilen bir sorun, engellediğiniz kişilerin size ulaşmasına ve fazlasını yapmasına izin verebiliyor!
WhatsApp'ın "mesaj ile kilitlenme" sorunu geride kaldı ama şimdi de engellediğiniz kişilerin profilinizi görmesini, hatta size mesaj göndermesini sağlayan bir hata keşfedildi.
Sorun, engellediği kişilerden mesaj aldığını söyleyen kullanıcılar sayesinde gün yüzüne çıktı. İlk olarak WABetaInfo'nun keşfedip paylaştığı sorunun sunucu tarafında olabileceği söyleniyor. Engelleme işlevinin aşılması, bu işlevin kullanılmaz hale gelmesi demek olduğunda, WhatsApp'ın sorunu hızla onarması gerekecek.
Yeni ortaya çıkan sorunu çözecek bir öneri, henüz WhatsApp'tan gelmedi. Yine de birçok kullanıcı, kişinin engelini kaldırıp tekrar engellemenin kısıtlamayı yeniden yürürlüğe koyduğunu söylüyor.
WhatsApp, sorundan haberdar olduğunu ve onarım üzerinde çalıştığını söyledi ancak onarım için herhangi bir tarih vermedi.
Zeynel A. Öztürk
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