Wikipedia'dan Türkiye Açıklamaları!
Dün sabah saatlerinde Türkiye'den erişimi engellenen Wikipedia (Vikipedi) cephesinde, engelleme hakkında iki açıklama birden geldi!
Wikipedia'nın (ya da Türkçedeki karşılığı olan Vikipedi'nin) dün sabah saatlerinden itibaren Türkiye'de engellenmesi sonrasında, engellenen taraftan ilk açıklamalar geldi.
Wikipedia'nın kurucusu Jimmy Wales, Twitter'da yayınladığı mesajında şunları söyledi: "Bilgiye ulaşmak insan haklarının temelidir. Türk halkı, bu hakkınız için savaşırken hep yanınızda olacağım."
Access to information is a fundamental human right. Turkish people, I will always stand with you and fight for this right. #turkey https://t.co/5ZAsc9coVX— Jimmy Wales (@jimmy_wales) 29 Nisan 2017
Wikimedia Topluluğu Kullanıcı Grubu Türkiye'nin, Wikimedia Türkiye Facebook sayfasından yaptığı açıklama ise şu şekilde: "Vikipedi'nin Türkçe de dâhil olmak üzere tüm dil sürümlerinin bugün 08.00 itibarıyla Türkiye'de engellendiğini üzülerek gördük. Tüm Vikipedi projelerini yürüten Wikimedia Vakfı konuyla ilgili incelemelerini ve görüşmelerini sürdürüyor.
Sayısız gönüllünün tarafsız ve evrensel bilgilere herkesin özgürce ulaşabilmesini sağlamak için çalıştığı, hiçbir şekilde reklam almayan ve kâr amacı gütmeyen, doğrulanabilirliği temel bir içerik politikası olarak benimseyen bu projenin engellenmesini üzücü buluyoruz. Saygılarımızla..."
Türkiye'de Wikipedia'ya erişimin engellenmesinin ardından Türkiye Bilişim Vakfı'ndan da bir açıklama geldi. İşte vakıftan gelen açıklamanın tamamı:
İnternet ansiklopedisi Wikipedia'ya erişimin yasaklanmasını derin bir kaygı ve üzüntüyle karşılıyoruz.
Wikipedia, basılı olmayan, sadece internet üzerinden yayınlanan, doğrudan doğruya kullanıcıların kattıkları bilgilerle sürekli güncellenen, yenilenen bir bilgi hazinesidir.
Türkçe dahil çok sayıda dilde yayınlanan Wikipedia, sadece İngilizcede 5 milyonu aşkın maddesiyle, 193 bin sayfa tutan hacmiyle dünyanın ilk ve en büyük internet ansiklopedisidir.
Ülkemizde de Wikipedia, hem Türkçe, hem diğer dillerdeki yayınlarıyla özellikle eğitim çağındaki gençlerimiz tarafından yoğun biçimde kullanılmaktadır. Türkiye'nin, bilgi kullanımı konusunda dünya standartlarını yakalaması ve sürdürmesi açısından Wikipedia gibi çevrimiçi bilgi kaynaklarının her zaman ve kesintisiz kullanıma açık olması, bir bilgi toplumu olmayı hedefleyen ülkemizin ve Türk toplumunun yararınadır.
Wikipedia'nın "kısa versiyonu," 2008'de Alman yayınevi Bertelsmann tarafından tek ciltte 1,000 sayfa basıldı. Daha sonra, Wikipedia'dan seçme 437 makale, 5 bin sayfalık bir kitap olarak yayınlandı.
Türk kullancısı da her konuda bu bilgilerden yararlanmaktadır.
Türkiye'nin bilgi kullanımı konusunda dünya standartlarında kalmasının sağlanması için Wikipedia gibi bilgi kaynaklarının her zaman elinin altında bulunması Türkiye'mizin ve Türk toplumunun yararınadır.
İnternet üzerinde yayınlanan ve Wikipedia gibi topluluk kullanıcılarının el birliği ile oluşturduğu içeriklerde kimi zaman hukuka aykırı, rahatsız edici veya doğru olmayan bilgiler olabilir. Bu çerçevede ilgili içerikler hakkında yasal merciler tarafından hukuka uygun ve yetkileri çerçevesinde aksiyonlar alınabilir ve bu durum hukukun en tabii gereğidir. Bu aksiyonlar alınırken de bizim hukukumuzun ve evrensel hukukun temel prensibi olan "ölçülülük" ilkesi çerçevesinde hareket edilmesi önemli bir gerekliliktir.
Ölçülülük ilkesi, milyonlarca kullanıcının meşru ve hukuki amaçlarla kullandıkları bir platformun çok küçük bir parçasında yayınlanan; bu içerikle hiçbir şekilde ilgili olmayan kişilerin Anayasal düzeyde korunan "bilgiye erişim ve iletişim özgürlerini" engelleyecek şekilde tüm platformun erişiminin kısıtlanmaması- sadece bu içeriğe yönelik olarak teknik ve hukuki tedbirlerin alınması anlamına gelmektedir. Bizlerin arzusu Wikipedia erişiminin engellenmesi konusunun bu çerçevede yetkili makamlar tarafından değerlendirilerek konuyu çözüm bulunmasıdır.
-Türkiye Bilişim Vakfı-
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
Niye engellenmissin onu da yazaydin ya aga? Burasi 3. Dunya ulkesi degil. Kesin bi yamugujuz vardir