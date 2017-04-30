Wikipedia'dan Türkiye Açıklamaları!

Dün sabah saatlerinde Türkiye'den erişimi engellenen Wikipedia (Vikipedi) cephesinde, engelleme hakkında iki açıklama birden geldi!

Wikipedia'dan Türkiye açıklamaları!
Jimmy Wales

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Niye engellenmissin onu da yazaydin ya aga? Burasi 3. Dunya ulkesi degil. Kesin bi yamugujuz vardir

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