Windows 10 Güncellemesi Yanlış PC'lere gitti!
Microsoft'un bir Windows 10 güncellemesini yanlış PC'lere yüklediği ortaya çıktı! Neyse ki bundan kimse zarar görmedi...
Microsoft, bu kez bir Windows 10 güncellemesini yanlış bilgisayarlara yükledi.
Windows 10 Mayıs 2019 için yayınlanan bir toplu güncellemeyle birlikte gelen KB4523786 güncellemesi, "Windows Autopilot yapılandırmalı cihazlarda kalite geliştirmeleri" yapıyor. Windows Autopilot, iş ortamında kullanılıyor ve firma, bu özelliğin Windows 10 Home'da hiçbir zaman yüklenmediğini yayın notlarında söylüyor.
Ancak KB4523786 güncellemesinin, Autopilot için kayıtlı olmayan Windows 10 Home kullanan PC'lere yüklendiği ortaya çıktı. Bu yüzden Windows Home veya Pro kullananların Windows Update üzerinde "Windows 10 sürüm 1903 Autopilot toplu güncelleştirmesi: 22 Ekim 2019" başlıklı bir güncelleme görmesi halinde, bu güncellemeyi yüklememeleri öneriliyor. Microsoft'un güncellemeyi geri çektiği söyleniyor, bu nedenle bu güncellemeyi muhtemelen görmeyeceksiniz.
Microsoft'tan bir yetkili, güncellemeyi yüklemiş olsanız bile PC'nizde bir sorun çıkmayacağını söyledi (bir miktar boş alan harcanmasının dışında). Güncellemeyi kaldıranlar sorun yaşamadıklarını söylüyorlar, ancak bunu yapmanın sorumluluğu size ait. Microsoft, yanlışlıkla yüklediği KB4523786'ları kaldırmak üzere yeni bir güncellemeyi muhtemelen yayınlayacaktır. Bu yüzden güncellemeyi yüklediyseniz, hiçbir şey yapmanıza muhtemelen gerek yok.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın