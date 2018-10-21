Windows 10, Spectre Yavaşlığını Kaldıracak
Spectre ve Meltdown yamalarının neden olduğu performans düşüşü, sonraki Windows 10 güncellemesiyle neredeyse tamamen ortadan kalkacak!
Intel işlemcilerde Spectre ve Meltdown açıklarının geçen sene keşfedilmesinin hemen sonrasında firmalar, onarımlarını hızla sunmaya çalışmışlardı. Ancak yamalar, PC'lerin her zamankinden yüzde 18 gibi yüksek oranda yavaş çalışmasına neden oluyordu. Bazı durumlarda yavaşlama, yüzde 30'a ulaşabiliyordu.
Bazı firmalar sunucularında ciddi performans kayıpları yaşarken Google'ın bulut sistemleri, bir mühendisin çalışmaları sayesinde neredeyse hiç etkilenmedi. Google'dan Paul Turner, Spectre ve Meltdown'un etkilerini azaltmak için Retpoline adını verdiği, neredeyse hiç performans kaybına yol açmayan alternatif bir çözüm geliştirdi.
Microsoft, şimdi aynı çözümü kendi işletim sisteminde kullanmak istiyor. Bu çözüm, Windows 10'un bir sonraki işlev güncellemesiyle (kod adı 19H1) işletim sistemine ilave edilecek.
Yes, we have enabled retpoline by default in our 19H1 flights along with what we call "import optimization" to further reduce perf impact due to indirect calls in kernel-mode. Combined, these reduce the perf impact of Spectre v2 mitigations to noise-level for most scenarios. https://t.co/CPlYeryV9K— Mehmet Iyigun (@mamyun) 18 Ekim 2018
Windows Kernel takımından Mehmet İyigün, bu değişikliğin önceki onarımlar yüzünden düşen performansı ciddi biçimde iyileştireceğini söylüyor. İyigün'e göre Retpoline tabanlı onarımlar, "parazit düzeyinde" sayılıyor.
Zeynel A. Öztürk
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