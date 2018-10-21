Windows 10, Spectre Yavaşlığını Kaldıracak

Spectre ve Meltdown yamalarının neden olduğu performans düşüşü, sonraki Windows 10 güncellemesiyle neredeyse tamamen ortadan kalkacak!

Windows 10, Spectre Yavaşlığını Kaldıracak

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