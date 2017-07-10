Windows Phone 8.1 Desteği Yarın Sona Eriyor!

Microsoft'un bir süre önce büyük ümitlerle kullanıma sunduğu Windows Phone 8.1 için veda vakti geldi!

Windows Phone 8.1 Desteği Yarın Sona Eriyor!

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