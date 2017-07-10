Windows Phone 8.1 Desteği Yarın Sona Eriyor!
Microsoft'un bir süre önce büyük ümitlerle kullanıma sunduğu Windows Phone 8.1 için veda vakti geldi!
Windows Phone 8.1'li telefonunuzu hala gururla taşıyorsanız bilmenizde fayda var: İşletim sisteminin temel desteği yarın sona eriyor.
Desteğin sona ereceği tarih Microsoft tarafından daha önce duyurulduğundan bu beklenmedik bir gelişme değil. Windows Phone 8.1'in Windows 10 Mobile'dan önce aldığı son güncelleme, Aralık 2014'te Lumia Denim olmuştu. Windows Phone 8.1'li bazı telefonların Windows 10 Mobile'a geçiş yolu açılsa da Microsoft, güncelleme için kullanıcılarını pek zorlamadı.
Firma kullanıcılarını güncelleme hakkında direkt olarak uyarmadı ve işi Windows mağazasından indirilebilen Upgrade Advisor uygulamasına bıraktı. Windows Phone 8.1'in üç yıllık "yaşam döngüsü desteği" 24 Haziran 2014'de başlamıştı. İşletim sistemi bu süre içerisinde güvenlik güncellemeleri alacak.
AdDuplex'in en son istatistiklerine göre Windows'lu telefon kullananların yüzde 73,9'u Windows Phone 8.1 kullanıyor. Windows 10 Mobile kullananlar ise yüzde 20,3'lük bir kesimden ibaret.
Zeynel A. Öztürk
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