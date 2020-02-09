Xiaomi, Huawei, Oppo ve Vivo, Play Store'a Alternatif için Bir Araya Geldi

Çinli telefon üreticilerinden Xiaomi, Huawei, Oppo ve Vivo, bir araya gelerek bir tür Google Play Store alternatifi oluşturmak ve Google'ın bu alandaki hükümdarlığına son vermek istiyorlar.
Reuters'a göre dört şirket, geliştiricilerin uygulamalarını ve oyunlarını gönderebilmeleri için Global Geliştirici Hizmet Birliği'ni (GDSA) kurdu. "Play Store katili" GDSA'nın martta hizmete açılması planlanıyordu, ancak yaşanan Corona virüsü salgını gecikmeye yol açabilir. Platformla ilgili detaylar halen çok iyi bilinmiyor.
Huawei'ye getirilen ticaret yasağı, teknoloji dünyasına birkaç elde toplanan büyük bir gücün tehlikeli olabileceğini göstermişti. Huawei, yasaklara karşı bazı çözümler ve alternatiflerle direnmeye çalışsa da, Google'ın ve Google Play Store'un yerini alacak bir şey bulamadı.
Firma, açık kaynaklı Android projesi (AOSP) ile çalışan telefonlar üretmeye devam edebilir, ancak bu telefonların hiçbiri Play Store'a giremiyor. Bunu aşmanın bir yolu olsa da, bu yollar zamanla engelleniyor. Huawei'yi hepsinden çok etkileyen ise Google hizmetlerine ulaşmasının mümkün olmaması.
Huawei, alternatif bir işletim sistemi olan Harmony OS'u geliştirdiğini ve bu platformun hazır olduğunu söylese de, bir işletim sisteminin bu kadar çabuk hazırlanması mümkün değil ve firmanın daha çok gözdağı vermeye çalıştığı anlaşılıyor.
Çinli firmaların kuracağı bu ortaklık, firmaların her zamankinden farklı bölgelerde varlık göstermesine de yardımcı olacak. Örneğin Xiaomi'nin Hindistan'da, Vivo ve Oppo'nun Güneydoğu Asya'da yoğun bir kullanıcı kitlesi var. Huawei, Oppo, Vivo ve Xiaomi'nin 2019'un dördüncü çeyreğinde dünya çapındaki sevkiyatların yüzde 40,1'ini oluşturduğunu belirtelim.
Yine de GDSA'nın geliştiricileri kendi üzerine çekebilmek için onları ikna etmesi gerekecek. Bunun için Google'ın uygulama gelirlerinden aldığı yüzde 30'luk payı çok daha düşük tutması gerekebilir. Ortaklığa zamanla yeni firmaların katılması, GDSA'yı güçlendirebilir.
ABD'nin Huawei ile ilgili güvenlik endişelerinin yerinde olup olmadığı ayrı bir konu olsa da, uygulama mağazasında tekelin ortadan kalkması herkesin iyiliğine olacaktır.
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