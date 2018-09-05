Xiaomi Mi Mix 3, 5G ile Gelebilir!

Xiaomi'nin önümüzdeki ay tanıtılacak olan telefonu, firmanın verdiği ipucuna göre 5G destekli olabilir!

Xiaomi Mi Mix 3, 5G ile Gelebilir!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

.

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Google Tesislerinde Güvenlik Açığı
İlk Katlanabilen Samsung Kasım'da Geliyor
Acer Chromebook 514 Tanıtıldı
Uzun Dönem Testi: Samsung Galaxy S9 Plus!
Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro Sızdı!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir