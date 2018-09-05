Xiaomi Mi Mix 3, 5G ile Gelebilir!
Xiaomi'nin önümüzdeki ay tanıtılacak olan telefonu, firmanın verdiği ipucuna göre 5G destekli olabilir!
Çin merkezli telefon devi Xiaomi, Avrupa'ya ve ABD'ye açılma planlarını geçen sene açıklamıştı. Firmanın son tweet'leri, bu gelişmeyi heyecanla bekleyenleri sevindirebilir.
We've successfully tested 5G data connections on Xiaomi phones, and we can't wait for the official rollout of 5G next year! ????
5G download speeds are more than 10X faster than 4G speeds. What's everyone looking forward to the most? ????? https://t.co/vLAH3wosni— Donovan Sung (@donovansung) 3 Eylül 2018
Xiaomi'nin ürün yönetimi direktörü Donovan Sung, tanıtımı yaklaşan Mi Mix 3'ten gerçek bir fotoğraf paylaştı ve telefonun 5G'ye yazır olacağının ipucunu verdi. Fotoğrafta neredeyse çerçevesiz bir telefon görüyoruz. Telefon, daha önceki çizim sızıntısında gördüğümüze oldukça benziyor. Telefonun en dikkat çeken özelliklerinden açılır kamera (kızaklı ekran daha doğru bir tanımlama), bu fotoğrafta gösterilmiyor.
Xiaomi'nin başkanı Mi Mix 3'ün önümüzdeki ay tanıtılacağını hatta piyasaya sürüleceğini söylemişti. Bu yüzden çok fazla beklemeyeceğiz.
Zeynel A. Öztürk
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