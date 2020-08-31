Sızan Galaxy Book Flex 5G Tanıtımında Apple'a "Taş" Geldi

Samsung'un Apple'a açıkça taş attığı reklamlara uzun zamandır rastlamıyoruz. Ancak Koreli dev, zaman zaman karşılaştırma yapmaktan vazgeçemiyor. Sızan Galaxy Book Flex 5G videosunda da böyle bir karşılaştırma var.
Kısa videoda Apple II ve Commodore 64 gibi cihazlara gönderme yapılıyor ve Galaxy Book Flex 5G'nin çok daha üstün bir bilişim çözümü olduğu sonucuna varılıyor. Aradan geçen 40'ın üzerinde sene varken Samsung'un böyle bir karşılaştırma yapması tamamen merak konusu. Reklamda size "eskiyi geride bırakın" mesajı verilmek isteniyor, ancak bu kadar genel bir mesajın ne kadar etkili olacağının değerlendirmesini de size bırakıyoruz.
August 29, 2020
Galaxy Book Flex 5G, önceki raporlara göre Samsung'un piyasadaki notebook'larını bir miktar geliştirecek. 2-in-1 yapısına sahip laptop, S Pen desteği ve 10. nesil Intel işlemciyle gelirken, 12GB RAM 512GB SSD depolama, AKG hoparlörler ve Thunderbolt 3 portu dahil bir dizi modern bağlantı seçeneği sunuyor.
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