Sızan Galaxy Book Flex 5G Tanıtımında Apple'a "Taş" Geldi

İnternete sızan Galaxy Book Flex 5G reklamında Samsung'un uzun süredir açıkça "sataşmadığı" Apple'a bir gönderme yaptığı, belki daha doğrusu gönderme yapmaya çalıştığı ortaya çıktı!