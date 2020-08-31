Sızan Galaxy Book Flex 5G Tanıtımında Apple'a "Taş" Geldi

İnternete sızan Galaxy Book Flex 5G reklamında Samsung'un uzun süredir açıkça "sataşmadığı" Apple'a bir gönderme yaptığı, belki daha doğrusu gönderme yapmaya çalıştığı ortaya çıktı!

Sızan Galaxy Book Flex 5G Tanıtımında Apple'a Taş

Samsung'un Apple'a açıkça taş attığı reklamlara uzun zamandır rastlamıyoruz. Ancak Koreli dev, zaman zaman karşılaştırma yapmaktan vazgeçemiyor. Sızan Galaxy Book Flex 5G videosunda da böyle bir karşılaştırma var.

Kısa videoda Apple II ve Commodore 64 gibi cihazlara gönderme yapılıyor ve Galaxy Book Flex 5G'nin çok daha üstün bir bilişim çözümü olduğu sonucuna varılıyor. Aradan geçen 40'ın üzerinde sene varken Samsung'un böyle bir karşılaştırma yapması tamamen merak konusu. Reklamda size "eskiyi geride bırakın" mesajı verilmek isteniyor, ancak bu kadar genel bir mesajın ne kadar etkili olacağının değerlendirmesini de size bırakıyoruz.

Galaxy Book Flex 5G, önceki raporlara göre Samsung'un piyasadaki notebook'larını bir miktar geliştirecek. 2-in-1 yapısına sahip laptop, S Pen desteği ve 10. nesil Intel işlemciyle gelirken, 12GB RAM 512GB SSD depolama, AKG hoparlörler ve Thunderbolt 3 portu dahil bir dizi modern bağlantı seçeneği sunuyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Domain Sorgularken dikkat!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 4 Eylül 2020 aktüel kataloğunda OPPO cep telefonu, Dijitsu TV fırsatı
A101 3 Eylül 2020 aktüel kataloğunda akıllı drone, cep telefonu ve LED TV
Atiye 2. sezon için geri sayım! Atiye 2. sezon fragmanı yayında
Friends özel bölümünün çekimleri salgın nedeni ile yine ertelendi
Günün En çok Okunanları
Instagram'da Takipçi Sayısını Arttırmak: Takipçi Sayısı Nasıl Arttırılır?
Facebook, Sahte Instagram Beğenilerine Savaş Açtı
Buz Kütlelerinin Kaybolma Hızı, Dünya İçin Büyük Tehlike Olabilir
Yeni Mercedes-Benz Vito Tourer Türkiye'de
Ev sinemasında karanlık – aydınlık sorunun ortadan kaldıran projektör

 

 