Yapay Zeka Şampiyon Dota 2 Takımını Yendi
Open AI, yapay zekası Five ile Dota 2 şampiyonu OG'yi dize getirmeyi başardı!
- Doğan Kürşat Aktaş
En usta Dota 2 oyuncuları, gelişmiş bir AI (yapay zeka) olan Open AI Five karşısında fazla dayanamadı. OpenAI Five, Valve's 2018 International'ı kazanan usta ekibi OG'den beş oyuncuyu "üçün en iyisi" formatındaki bir gösteri maçında mağlup etti. The Verge'e göre Open AI isimli yapay zeka, bu galibiyetini agresif ve geleneksel olmayan yöntemlere dayanarak aldı ve her oyunda en uygun kahramanları seçerek mücadele etmeyi başardı. derin öğrenme sisteminin geliştiğini ve belirtti. Dota 2 şampiyonu OG yapay zeka karşısında iyi bir mücadele vermiş olsa da (ilk tur 30 dakikadan fazla sürdü) üç maçın sonunda havlu attı.
Dahası, OpenAI aynı zamanda bu gösteri maçını Five'ın insan oyuncularla birlikte oynayabileceğini ve oyun tarzlarından bir şeyler öğrenebileceğini göstermek için kullandı. Ve daha da önemlisi, Open AI Five'a karşı sizin de oynayabilecek olmanız - OpenAI, 18 Nisan saat 09.00 (Doğu ABD Saati) ve 22 Nisan saat 02.59 (Doğu ABD Saati) arasında AI'ya (hem kooperatif hem de rekabet modlarında) meydan okuma fırsatları için kayıtlara başladı. Bu yapay zeka karşısında kazanma beklentisine girmemeniz gerektiğini artık iyi biliyor olsanız da Five'ın gerçekte ne kadar iyi olduğu konusunda ilk elden bilginiz olabilecek.
Elbette Open AI Five, mükemmel bir oyuncu değil. Yapay Zeka hala kısa vadeli stratejileri tercih etme eğiliminde ve şu anda dar bir kurallar dizisi ile oynamakla sınırlı. Başta belirttiğimiz gösteri maçında Five'ın galibiyetinin esas nedeni ise yapay zekanın sahip olduğu riskli stratejinin karşılığını almış olması. Uzun vadeli kararlarda insanlar hala daha iyiler ve AI daha maçın başında üstünlüğü ele almayı başarmış olmasaydı, OG daha iyi bir sonuçla evine dönebilirdi.
Bu OpenAI'nin botunun en son planlanan kamu gösterimi olduğundan, gelecekte ne yazık ki daha fazla gösteri maçı görmemeniz olası. Bununla birlikte, bu başarı Five'ın sadece Dota 2'de başarılı olduğunu değil aynı zamanda farklı mekanikleri olan diğer oyunlar için de yeterince güçlü olduğunu gösteriyor. Oyunlarda güçlü yapay zeka sadece zaman meselesi olabilir. Ve burada öğrenilen teknikler robotlara ve diğer oyun dışı görevlere de uygulanabilir.
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