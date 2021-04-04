Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın'dan siber saldırı mesajı: Çok üzgünüm

Yemeksepeti, 27 Mart'ta yaptığı açıklamada 25 Mart perşembe sabahı tespit edilen siber saldırıya ilişkin bilgileri paylaşmıştı. Yemek Sepeti'nin açıklamasında hangi bilgilerin korsanların eline geçtiği de duyurulmuştu.
Yemek Sepeti CEO'su Nevzat Aydın'dan siber saldırıya ilişkin açıklama var. Aydın'ın twitter'dan paylaştığı mesajlar şöyle:
- Arkadaşlar kısa süre önce yaşananlar malum. Detayları resmi hesaplarımızdan kamuoyuyla, direkt iletişim kanallarından kullanıcılarımızla tüm şeffaflığıyla paylaştık. Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunması için ilgili kurumlarla tam iş birliği içerisinde devam ediyor süreç.
- Hislerimi ifade edecek kelime bulmakta zorlanıyorum. Çok üzgünüm. 20 yıl boyunca en büyük önceliğimiz kullanıcılarımızın güvenliği ve memnuniyeti oldu, olmaya da devam edecek. Benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için tüm geliştirmeleri yapmayı sürdürüyoruz. :(
- Her fırsatta dile getirdiğim gibi Yemeksepeti'ni bugünkü konumuna ben ve çalışan arkadaşlarım değil, sizlerden oluşan Yemeksepeti Ailesi getirdi. Dünden gereken dersleri çıkardık; çok daha inançlı ve çok daha güçlü bir şekilde Yemeksepeti'nin yarınını inşa edeceğiz.
Arkadaşlar kısa süre önce yaşananlar malum. Detayları resmi hesaplarımızdan kamuoyuyla, direkt iletişim kanallarından kullanıcılarımızla tüm şeffaflığıyla paylaştık. Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunması için ilgili kurumlarla tam iş birliği içerisinde devam ediyor süreç.— Nevzat Aydın (@zagortenay76) April 3, 2021
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