Yemeksepeti'nden siber saldırı açıklaması: Hangi veriler ele geçirildi?

Yemeksepeti'ne siber saldırı... Yemeksepeti, 25 Mart perşembe sabahı tespit edilen siber saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada hangi verilerin bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildiği bilgisi de paylaşıldı.