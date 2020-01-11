Yeni Batman Filminde Yıldızlar Geçidi!

Dünyanın en popüler üç çizgi romanından biri konumunda olan The Batman'in yeni sinema uyarlamasının kadrosu neredeyse tamamen ortaya çıktı: Twilight serisinden tanıdığımız Robert Pattinson, Daredevil ve Fantastic Beasts serilerinden tanıdığımız Colin Farrell, Transformers'tan tanıdığımız John Turturro, Gollum ve Lord of The Rings üçlemelerinden tanıdığımız Andy Serkis, Paul Dano, Zoe Kravitz ve Jeffrey Wright; yeni filmde buluşuyor.
Colin Farrell, Batman'in ebedi düşmanı Oswald Copplebot yani Penguin rolünü üstlenirken; John Turturro, efsanevi mafya babası Carmiene Falcone'yi canlandıracak. Mafyatik ikili Batman'e karşı güçlerini birleştirecek.
Yapımda; söz konusu ikilinin yanı sıra Mad Hatter, Poison Ivy ve Solomon Grundy gibi süper kötüler de yer alacak. Lord of the Rings, Hobbit ve Maymunlar Cehennemi serisinden tanıdığımız Andy Serkis ise yeni Batman serisinde Alfred rolüne hayat verecek.
Filmde Paul Dano, Batman'in diğer bir ezeli düşmanı The Riddler (Bilmececi) figürünü üstlenirken, Süper Kahraman'ın zaman zaman dostu, zaman düşmanı rolündeki Catwoman ise Zoe Kravitz tarafından canlandırılacak.
Filmin, 2021 yılının ikinci çeyreğinde gösterime girmesi bekleniyor.
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