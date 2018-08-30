Yeni HDR10+ Logosu Ortaya Çıktı
Dolby Vision'ın HDR hükümdarlığını bitirmekte kararlı olan HDR10+'ın yeni logosu da hazır! İşte onu kullanacak cihazlar...
Panasonic, HDR yeni logosunu IFA 2018'deki basın konferansında ortaya çıkardı. Eski logo, siyah ve beyaz renklerden oluşan sıkıcı bir görünüme sahipti. Yeni logo ise teknolojinin yaptığı resim geliştirmelerini temsil ediyor.
HDR10+ ile ilk olarak IFA 2017 ile tanışmıştık, şimdi ise yeni bir logo ve teknolojiyi kullanacak cihazların listesiyle karşı karşıyayız. Panasonic'e göre HDR10+'ı kullanacak cihazlar, şu TV'ler ve Blu-ray oynatıcıları olacak:
- FZ950 TV serisi
- FZ800 TV serisi
- FX780 TV serisi
- FX740 TV serisi
- DP-UB420 Blu-ray Player
- DP-UB820 Blu-ray Player
- DP-UB420 Blu-ray Player
HDR10+, 20th Century Fox ve Samsung ortaklığıyla geliştirildiğinden Panasonic için önemi büyük. Dolby Vision'a kıyasla daha açık bir platform olan HDR10+'ın kullanımı daha ucuz. Fox'un geçtiğimiz günlerde HDR10+ içeriklerini duyuracağını öğrenmiştik. Warner Bros ise 4K Blu-ray'lerinin çoğunun teknolojiyi kullandığını söylemişti. HDR10+ kullanan bir başka hizmet ise Amazon Video Prime.
CHIP Online'ın yerinde izlediği IFA 2018'i buradan takip edin.
Zeynel A. Öztürk
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