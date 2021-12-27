Yeni Honda Civic Type R, tanıtım İçin Günleri Saymaya Başladı!

Japon otomotiv devi Honda, yaptığı açıklamada, yeni Honda Civic Type R'ın Ocak ayında ortaya çıkacağını doğruladı. Honda, en yeni canavar hatchback modelini 14 Ocak'ta başlayacak olan 2022 Tokyo Otomobil Fuarı'nda ilk kez sergileyecek.
Yine de gösterilecek bu araç, yollara çıkacak Type R'ın son hali olmayacak. Honda, "özel bir kamuflaj giyen" bir Type R prototipi göstereceğini söylüyor. Bu paketin şirketin daha önce gösterdiğinden biraz daha açıklayıcı olması beklenebilir, ancak bazı kısımlarının gizli kalacağı unutulmamalı. Honda genellikle üretime hazır prototip araçları tanıtıyor, bu nedenle Ocak ayındaki Civic Type R nihai ürünü oldukça iyi temsil edecektir.
Honda henüz yeni Type R ile ilgili herhangi bir resmi detay yayınlamadı, sadece "şimdiye kadarki en iyi performans gösteren Civic Type R" olacağını söyledi. Aracın tarzı, mevcut Type R ile karşılaştırıldığında daha az keskin olacak gibi gözüküyor ve 11. nesil Civic serisinin geri kalanı gibi tüm iç iyileştirme güncellemelerini alacak. Turbo gücü, manuel şanzıman, sınırlı kaymalı diferansiyel ve devasa bir spoyler beklenebilir.
2023 Honda Civic Type R, 14-16 Ocak tarihleri arasında Tokyo'da sergilenecek. Üretim versiyonunun ise yılın ilerleyen zamanlarında piyasaya çıkması bekleniyor...
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