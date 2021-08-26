Yeni iPhone 13 Sızıntısı, Çentiğin Ne Kadar Küçüleceğini Gösteriyor!

iPhone 13'e artık sayılı günler kaldı. Apple'ın yeni telefonu hakkında bugüne kadar çok şey duyduk ve en net bilinen bilgilerden biri, iPhone 13'te iPhone 12'ye kıyasla daha küçük çentikler göreceğimize yönelik.
Yeni gelen sızıntılar Apple odaklı bir Slovak web sitesi svetapple.sk tarafından geliyor. Paylaşılan bilgilere göre iPhone 13 serisi için tasarlanmış kılıflar hazır. Bu kılıflar üzerinden telefonların tasarımlarına yönelik düşünlerini paylaşana web sitesi, iPhone 13 serisinde çentiğin, iPhone 12'ye göre yaklaşık yüzde 24.7 daha dar olacağını söylüyor.
Sadece çentikte değil, kamera bloklarında da değişim göreceğiz. Bu bilgiler doğru ise, iPhone 13'lerde selef modellere kıyasla daha geniş kamera blokları göreceğiz. Özellikle iPhone 13 Pro Max'te 4.49 cm'lik çapta bir kamera bloğu yer alabilir. Bu değer, iPhone 12 Pro Max'te 4 cm idi.
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