Yeni iPhone, Derinlik Algılayan Ön Kamera İle Geliyor
Apple'ın bu seneki iPhone'unda kullanacağı ön kamera, çok özel bir yeteneğe sahip olabilir!
Geçen hafta, Apple'ın başarılı analisti Ming-Chi Kuo yaptığı açıklamada, yeni iPhone'ların home tuşundan kurtulacağını, oluşan boş alanı dokunmatik ve işlevsel bir alana dönüşeceğini söylemişti. Şimdi ise yeni bir haberle karşınızdayız. KGI Security'nin hazırladığı raporda, yeni OLED iPhone'un ön kamerası, kızılötesi ile üç boyutlu alan algılama özelliğine sahip olan devrimsel bir kamera olacak.
Kinect benzeri bir teknoloji ile çalışacak olan yeni ön kamera sayesinde yeni iPhone, iki boyutlu fotoğrafları derinlik bilgisiyle birleştirip yüz tanıma, göz tanıma, 3 boyutlu selfie'ler ve hareket algılayan oyunları destekleyecek.
Kuo, bu teknolojinin gelecekteki modellerde arka kamera için de kullanılacağını açıkladı. Şirket ayrıca bu kemerayı destekleyecek üç boyutlu algoritmaları da hazırlıyor. Rapora göre Apple bu konuda Android'den bir kaç yıl önde. Yani Apple ilk defa derinlik algılayan ön kameralı iPhone'u piyasaya sürdüğünde bu özellik iki yıla yakın süre iPhone'a has bir özellik olarak kalacak.
Söylentiler doğruysa, 10.yıl dönümü iPhone'un fiyatı 1,000$ olacak.
Ali Ruhi Öztürk
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