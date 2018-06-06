Yeni iPhone'lar Daha Ucuz Olabilir!
Tahminleri çoğu zaman tutan Apple analistine göre, 2018'in 3 yeni iPhone modeli için nispeten daha düşük fiyatlar bekleyebiliriz!
Geçtiğimiz yıl analistler, "aşırı pahalı" akıllı telefon talebinin zayıf olması nedeniyle 2018'in ilk çeyreğine yönelik daha düşük telefon sevkiyatlarını öngörmüşlerdi. Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre de, Apple'ın sıradaki yeni nesil üç iPhone'unun fiyatlandırmasında büyük olasılıkla sürpriz düşüşler yaşanacak. Bu, her sene olduğu gibi, daha uygun fiyatlı iPhone hayalinin önünü açabilecek bir tahmin.
Kuo daha önce KGI menkul kıymetlerinde, Apple'ın 2018 serisinin ekranları muhtemelen bir çentikle donatılan üç adet çerçevesiz iPhone içerebileceğini tahmin ediyordu. Ayrıca, 2018 iPhone modellerinin tasarım ipucunu, geçen sene ortaya çıkan iPhone X'den biraz daha büyük olsa da, 5.8 inçlik OLED ekrana sahip olan en küçük modelle alacağını iddia etti. Buna ek olarak, Kuo, çentikli, çerçevesiz tasarımın iki büyük modele taşınmasını bekliyordu: 6.5 inçlik bir OLED varyantı, sözde iPhone X Plus ve 6.1 inçlik bir LCD versiyonu olarak adlandırılacak.
H. Hüseyin Öztürk
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