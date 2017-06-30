Yeni Kimlik Doğrulama Teknolojisi Tanıtıldı
Qualcomm'dan gelişmiş parmak izi tarama ve kimlik doğrulama teknolojisi.
Qualcomm; bir önceki Snapdragon Sense ID parmak izi teknolojisine yepyeni bir soluk getiren ve yeni nesil ultrasonik çözümler sunan Fingerprint Sensors (parmak izi algılayıcıları) teknolojisini, Şangay'daki Mobil Dünya 2017 Kongresi'nde tüm dünyayla paylaştı.
Bu en yeni parmak izi teknolojisinin; ekran, cam ve metal sensörler, hareketin yönünü algılama, su altında dahi parmak izi eşleşmesi ve cihazın buna bağlı olarak otomatik uyanması gibi özellikleri bulunuyor. Bu teknoloji aynı zamanda kalp atışı ve kan akışını algılayarak, kullanıcıya mobil kimlik doğrulama alanında üst düzey bir deneyim yaşatma amacıyla piyasaya sürüleceği duyurulan ilk entegre ultrasonik tabanlı mobil çözüm olması anlamında öne çıkıyor.
Qualcomm Technologies'in Ürün Yönetiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Seshu Madhavapeddy, "Qualcomm Parmak İzi Sensörlerini hayata geçirmekten dolayı büyük heyecan duyuyoruz. Çünkü bu teknoloji sayesinde hem en gelişmiş form faktörlerini uygulayabileceğiz hem de bundan sonraki tasarımlarımızı eşsiz mobil kimlik doğrulama deneyimleriyle en gelişmiş güvenlik uygulamalarını desteklemek üzere tasarlayabileceğiz." dedi. Mahhavapeddy sözlerine şöyle devam etti: "Bu sayede orijinal cihaz üreticileri ve operatörler, gerçek anlamda çığır açacak yeni cihazlarla kullanıcılara katma değerli farklı deneyimler sunacak."
Qualcomm Ekrandan Parmak İzi Algılayıcı; OLED (Işık Yayan Organik Diyot) yani düşük enerjili düz ekran teknolojili ekran hafızasından 1200 UM'ye kadar tarama kapasitesine sahip, kayıt ve eşleşme yapabilme özellikleriyle mobil endüstrinin duyurduğu ticari anlamda ilk kez duyurduğu çok fonksiyonlu ultrasonik çözüm olarak kendini gösteriyor.
Qualcomm Cam ve Metalden Parmak İzi Algılayıcıları ise 800 UM'ye kadar kapak ve 650 UM'ye kadar da alüminyum tarama yapabilme özellikleriyle bir önceki neslin 400 UM'lik cam ve metal tarama kapasitesine oranla ciddi bir gelişme kaydediyor.
Qualcomm Parmak İzi Algılayıcıları hem Qualcomm Snapdragon mobil platformlarıyla entegre bir çözüm olarak hem de Snapdragon olmayan diğer platformlarla kullanılabilen bağımsız sensörler olarak kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Qualcomm Cam ve Metalden Parmak İzi Algılayıcıları yakın zamanda duyurulan Snapdragon 660 ve 630 mobil platformlarla uyumlu olacak şekilde geliştirilirken Qualcomm Ekran, Cam ve Metal için Parmak İzi Algılayıcıları, gelecekteki Snapdragon mobil platformlar ve Snapdragon olmayan platformlar da dâhil olmak üzere uyumlu şekilde çalışabilmek üzere tasarlandı.
Qualcomm Parmak İzi Algılayıcıları, yeni özellikleriyle önceki nesle kıyasla operatöre ve özgün donanım üreticilerine (OEM) geliştirilmiş tasarımlarla hem ürünleri form faktörleri ile daha kolay ayırt etme hem de tasarımda esnekliğe sahip olma imkânı veriyor.
Qualcomm Cam ve Metal Parmak İzi Algılayıcılarının donanım üreticilerine bu ay ulaştırılması bekleniyor. Ürünlerin ticari cihazlarda kullanılmaya başlanmasının tarihi ise 2018 yılının ilk çeyreği olarak tahmin ediliyor. Qualcomm Ekran Parmak İzi Algılayısı'nın ise 2017 yılının son aylarında donanım üreticilerine gitmesi bekleniyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın